Підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині
Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного Максима Самофалова під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині. Затримані вбили 48-річну жінку, яка вважалася зниклою безвісти, і кинули її тіло в річку.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Під час допиту один з підозрюваних зізнався, що у вересні минулого року вони з другом викрали і вбили жінку 1973 року народження. Причиною вбивства стали неприязні стосунки.
Щоб замести сліди злочину вбивці спалили речі жертви, а її тіло скинули в річку Тащенак.
Сьогодні, 19 листопада, тіло вбитої жінки витягли з водойми між селами Радивонівка і Мирне, і направили на експертизу.
Поліція витягла з річки тіло вбитої 48-річної жінки (фото: zp.npu.gov.ua)
Тепер підозрюваним загрожує довічний тюремний термін.
Нагадаємо, що 11-річного Максима двоє раніше судимих чоловіків 1976 і 1996 років народження також викрали. Протягом двох тижнів нелюди утримували дитину в підвалі, а потім вбили. Труп хлопчика виявили в погребі приватного будинку.
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