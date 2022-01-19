Підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині

Підозрювані в жорстокому вбивстві 11-річного Максима Самофалова під Запоріжжям зізналися в ще одному злочині. Затримані вбили 48-річну жінку, яка вважалася зниклою безвісти, і кинули її тіло в річку.

Під час допиту один з підозрюваних зізнався, що у вересні минулого року вони з другом викрали і вбили жінку 1973 року народження. Причиною вбивства стали неприязні стосунки.

Щоб замести сліди злочину вбивці спалили речі жертви, а її тіло скинули в річку Тащенак.

Сьогодні, 19 листопада, тіло вбитої жінки витягли з водойми між селами Радивонівка і Мирне, і направили на експертизу.

Поліція витягла з річки тіло вбитої 48-річної жінки (фото: zp.npu.gov.ua)

Тепер підозрюваним загрожує довічний тюремний термін.