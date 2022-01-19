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Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика под Запорожьем признались в еще одном преступлении

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Запорожье, Среда 19 января 2022 22:41
Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика под Запорожьем признались в еще одном преступлении Коллаж РБК-Украина: подозреваемые в убийстве 11-летнего ребенка признались в другом преступлении
Автор: Роман Мирончук

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова под Запорожьем признались в еще одном преступлении. Задержанные убили 48-летнюю женщину, которая считалась пропавшей без вести, и бросили ее тело в реку.

Об это сообщает полиция Запорожской области.

Во время допроса один из подозреваемых признался, что в сентябре прошлого года они с другом похитили и убили женщину 1973 года рождения. Причиной убийства стали неприязненные отношения.

Чтобы замести следы преступления убийцы сожгли вещи жертвы, а ее тело сбросили в реку Тащенак.

Сегодня, 19 ноября, тело убитой женщины вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное, и направили на экспертизу.

Подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика под Запорожьем признались в еще одном преступленииПодозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика под Запорожьем признались в еще одном преступлении

Полиция вытащила из реки тело убитой 48-летней женщины (фото: zp.npu.gov.ua)

Теперь подозреваемым грозит пожизненный тюремный срок.

Напомним, что 11-летнего Максима двое ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения также похитили. В течение двух недель изверги удерживали ребенка в подвале, а потом убили. Труп мальчика обнаружили в погребе частного дома.

Мы также писали о том, что в Италии 80-летний мужчина убил жену-украинку после того как она отказала ему в интиме. Рассерженный муж нанес супруге 4 удара ножом в область сердца, поэтому смерть была мгновенной. Женщина жила в Италии последние 20 лет.

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