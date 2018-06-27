Підозрюваний був не один: батьки Ноздровської розкрили нові деталі її вбивства

У селі нібито бояться свідчити проти Россошанських

Батьки правозахисниці Ірини Ноздровської, яка була вбита в Київській області, вимагають перекваліфікувати кримінальну справу з частини 1-ї статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство - на частину 2-гу - умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Про це вони заявили на прес-конференції про хід розслідування вбивства Ірини Ноздровської, передає УНІАН.

За словами батьків убитої - Катерини і Сергія Дуняка, в прокуратурі їм повідомили, що готується перекваліфікація справи на більш тяжку статтю - ч. 2 ст. 115 КК України. Вони вимагають, щоб перекваліфікація відбулася, оскільки впевнені, що підозрюваний у вбивстві - їх односелець Юрій Россошанський - не міг один скоїти цей злочин.

Такої ж думки дотримуються і юристи, які допомагають родині у справі про вбивство їх дочки.

Експерт з розслідування, колишній слідчий МВС Володимир Бажора вказав на невідповідність у версії, згідно з якою Россошанський сам убив Ноздровськую і викинув її тіло в річку. Він переконаний, що Россошанський не міг за встановлений слідством час (від вбивства і до того, як повернувся додому) донести, роздягнути і кинути вбиту в річку Кізка.

Експерт додав, що течія річки не могла віднести тіло вбитої на 150 метрів від місця, де його кинули, оскільки річка дуже дрібна і захаращена гілками дерев. Також Бажора зазначив, що в печі в будинку Россошанського не знайдено слідів спаленого одягу убитої.

За словами батьків загиблої, в селищі Демидов є свідки, які бачили на зупинці автомобіль і чотирьох людей - жінку і трьох чоловіків. Там близько 18:00 виходила Ноздровська в день вбивства. На думку батьків, це і були вбивці.

У коментарі УНІАН мати Ноздровської Катерина Дуняк розповіла, що підозрює в причетності до вбивства дружину Россошанського. Вона переконана, що саме дружина допомогла підозрюваному нести тіло до річки і роздягнути вбиту.

За словами батька вбитої Сергія Дуняка, він говорив з людиною, яка проживає в Демидові. Цей чоловік розповів, що в день вбивства їхав в одній маршрутці з Ноздровською, а неподалік від неї сидів невідомий, який, за твердженням батька, раніше погрожував Ірині на суді про загибель в ДТП її сестри.

Свідок вийшов на першій зупинці в селі, а Ноздровська і ймовірний вбивця поїхали далі.

Батьки вбитої стверджують, що жителі села бояться свідчити офіційно, оскільки побоюються помсти Россошанських. Дуняк додав, що повідомив прокуророві про підозрілого чоловіка і надав його фото з зали суду.

Нагадаємо, у Київській області 1 січня в одній з річок правоохоронці знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Раніше родичі повідомили про її зникнення. Ноздровська зникла на шляху з Києва до села Демидів Вишгородського району. Юрист кілька років вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Через два роки після ДТП Ірина змогла добитися покарання для Россошанського. В кінці травня 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, які були допущені судом першої інстанції. Родичі Ірини стверджували, що вона постійно отримувала погрози від Россошанського. 8 січня 2018 року поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився батько убитого - Дмитро Россошанський.

Раніше повідомлялося, що суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ноздровської.

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