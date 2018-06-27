Подозреваемый был не один: родители Ноздровской раскрыли новые детали ее убийства

В селе якобы боятся свидетельствовать против Россошанских

Родители правозащитницы Ирины Ноздровской, которая была убита в Киевской области, требуют переквалифицировать уголовное производство с части 1-й статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство - на часть 2-ю - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом они заявили на пресс-конференции о ходе расследования убийства Ирины Ноздровской, передает УНИАН.

По словам родителей убитой - Екатерины и Сергея Дуняка, в прокуратуре им сообщили, что готовится переквалификация дела на более тяжкую статью - ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они требуют, чтобы переквалификация состоялась, поскольку уверены, что подозреваемый в убийстве - их односельчанин Юрий Россошанский - не мог один совершить это преступление.

Такого же мнения придерживаются и юристы, которые помогают семье в деле об убийстве их дочери.

Эксперт по расследованию, бывший следователь МВД Владимир Бажора указал на несоответствия в версии, согласно которой Россошанский сам убил Ноздровскую и выбросил ее тело в реку. Он убежден, что Россошанский не мог за установленное следствием время (от убийства и до того, как вернулся домой) донести, раздеть и бросить убитую в реку Кизка.

Эксперт добавил, что течение реки не могло отнести тело убитой на 150 метров от места, где его бросили, поскольку река очень мелкая и загромождена ветвями деревьев. Также Бажора отметил, что в печи в доме Россошанского не найдено следов сожженной одежды убитой.

По словам родителей погибшей, в поселке Демидов есть свидетели, которые видели на остановке автомобиль и четырех человек - женщину и трех мужчин. Там около 18:00 выходила Ноздровская в день убийства. По мнению родителей, это и были убийцы.

В комментарии УНИАН мать Ноздровской Екатерина Дуняк рассказала, что подозревает в причастности к убийству жену Россошанского. Она убеждена, что именно жена помогла подозреваемому нести тело к реке и раздеть убитую.

По словам отца убитой Сергея Дуняка, он говорил с человеком, проживающим в Демидове. Тот рассказал, что в день убийства ехал в одной маршрутке с Ноздровской, а недалеко от нее сидел неизвестный, который, по утверждению отца, ранее угрожал Ирине на суде о гибели в ДТП ее сестры.

Свидетель вышел на первой остановке в селе, а Ноздровская и предполагаемый убийца поехали дальше.

Родители убитой утверждают, что жители села боятся свидетельствовать официально, поскольку опасаются мести Россошанских. Дуняк добавил, что сообщил прокурору о подозрительном мужчине и предоставил его фото из зала суда.

Напомним, в Киевской области 1 января в одной из рек правоохранители нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Ранее родственники сообщили об ее исчезновении. Ноздровская исчезла на пути из Киева в села Демидов Вышгородского района. Юрист несколько лет вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, которые были допущены судом первой инстанции. Родственники Ирины утверждали, что она постоянно получала угрозы от Россошанского. 8 января 2018 года полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался отец убитого - Дмитрий Россошанский.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест подозреваемого в убийстве Ноздровской.

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