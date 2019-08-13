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Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото

STYLERЖиття    13.08.2019 - 21:59
Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото
Аліна Байкова відпочила в Україні (Колаж РБК-Україна)

Всесвітньо відома модель вирішила позасмагати на березі ставка

Аліна Байкова, відома американська модель українського походження, показала, як вона відпочиває на озері біля Кропивницького. Дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram пікантне фото.

30-річна всесвітньо відома модель, якій приписували роман з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, засвітилася на відпочинку в Кропивницькому, де проживають її родичі.

Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото

Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Вона сфотографувалася біля невеликого водоймища в заростях очерету. З одягу на моделі були лише капелюх і купальні трусики.

"Залишайся собою! Літо в Україні. Останні дні канікул перед божевіллям", - так прокоментувала свою фотографію Аліна Байкова.

Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото

Аліна Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Користувачів соціальної мережі вразило те, що відома модель вирішила відвідати звичайне озеро в Кіровоградській області, проте вони відзначили, що зірка виглядає шикарно.

  • Це так незвично! Дівчина-стиль, селебріті, яка тусується з Ді Капріо, просто лежить на річці в Кіровограді і відпочиває.
  • Та гаразд? Що або хто змусив себе повернутися?

Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фотоПодружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_baikova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома американська модель українського походження заявила, що готова стати президентом України, коли досягне віку 40 років.

А також ми розповідали про те, що українська модель Аліна Байкова відверто розповіла про стосунки з Ді Капріо. Вона розповіла, що її пов'язує з відомим актором.

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