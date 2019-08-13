Подружка Ди Каприо отдохнула в Кропивницком: впечатляющие фото

Алина Байкова отдохнула в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Всемирно известная модель решила позагорать на берегу пруда

Алина Байкова, известная американская модель украинского происхождения, показала, как она отдыхает на озере возле Кропивницкого. Девушка разместила на своей странице в Instagram пикантное фото.

30-летняя всемирно известная модель, которой приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, засветилась на отдыхе в Кропивницком, где проживают ее родственники.

Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Она сфотографировалась возле небольшого водоема в зарослях тростника. Из одежды на модели была только шляпа и купальные трусики.

"Оставайся собой! Лето в Украине. Последние дни каникул перед безумием", - так прокомментировала свою фотографию Алина Байкова.

Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Пользователей социальной сети поразило то, что известная модель решила посетить обычное озеро в Кировоградской области, однако они отметили, что звезда выглядит шикарно.

Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с Ди Каприо, просто лежит на речке в Кировограде и отдыхает.

Та ладно? Что или кто заставил себя вернуться?

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_baikova)

Напомним, ранее мы писали о том, что известная американская модель украинского происхождения заявила, что готова стать президентом Украины, когда достигнет возраста 40 лет.

А также мы рассказывали о том, что украинская модель Алина Байкова откровенно рассказала об отношениях с Ди Каприо. Она рассказала, что ее связывает с известным актером.