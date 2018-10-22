Підсипали Віагру в капучіно: на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею

Колаж РБК-Україна

Учениця 10 класу однієї зі шкіл на Закарпатті стала жертвою буллінга

На Закарпатті під час уроків в одній зі шкіл у Виноградівському районі учні підкинули в чашку з капучіно таблетку Віагри своій однокласниці.

Як розповіла представникам громадської організації "Народний контроль Закарпаття" учениця 10 класу Великоком'ятівської школи по імені Віра, на перерві між уроками вона пішла з подружкою в кафе, розташованому поруч з навчальним закладом, купила капучіно і занесла в клас.

"За той час, поки вона ходила за класним журналом в учительську і повернулася назад, їй кинули в капучино таблетку Віагри. Не знаючи про наявність таблетки, вона випила капучіно. І тільки після того, як вона прийняла зазначену рідину, одна з її подруг сказала про те, що їй підсипали таблетку", - розповів один з активістів організації.

На Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею (скріншоти)

Неповнолітня Віра була змушена звернутися до медпрацівника, яка їй надала першу медичну допомогу. Після того дівчина повернулася в школу, однак у неї боліла голова і її нудило.

"Про дану подію вдома не повідомляла, думала, що все обійдеться. Як пояснює Віра, це не перший випадок, коли з дівчатами, які навчаються з нею, траплялося подібне. До цього таблетку підкидали її подрузі, яка також зверталася за медичною допомогою", - говорить активіст і додає, що винні залишилися безкарними.

Скріншот поста (facebook.com/fedor.schuber)

Користувачів соціальних мереж обурив інцидент.

Скріншот коментарів (facebook.com/fedor.schuber)

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна