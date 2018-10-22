Подсыпали Виагру в капучино: на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей

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Ученица 10 класса одной из школ на Закарпатье стала жертвой буллинга

На Закарпатье во время уроков в одной из школ в Виноградовском районе ученики подбросили в чашку с капучино таблетку Виагры своей однокласснице.

Как рассказала представителям общественной организации "Народный контроль Закарпатье" ученица 10 класса Великокомьятовской школы по имени Вера, на перемене между уроками она с подружкой пошла в кафе, расположенном рядом с учебным заведением, купила капучино и занесла в класс.

"За то время, пока она ходила за классным журналом в учительскую и вернулась назад, ей бросили в капучино таблетку Виагры. Не зная о наличии таблетки, она выпила капучино. И только после того, как она приняла указанную жидкость, одна из ее подружек сказала о том, что ей подсыпали таблетку", - рассказал один из активистов организации.

На Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей (скриншоты)

Несовершеннолетняя Вера была вынуждена обратиться к медработнику, которая ей оказала первую медицинскую помощь. После девушка вернулась в школу, однако у нее болела голова и ее тошнило.

"О данном происшествии дома не сообщала, думала, что все обойдется. Как объясняет Вера, это не первый случай, когда с девушками, которые учатся с ней, случалось подобное. До этого таблетку подбрасывали ее подруге, которая также обращалась за медицинской помощью", - говорит активист и добавляет, что виновные остались безнаказанными.

Скриншот поста (facebook.com/fedor.schuber)

Пользователей социальных сетей возмутил инцидент.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedor.schuber)

Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали в народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина