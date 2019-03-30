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Подумали, що діаманти: MARUV пограбували в аеропорту

STYLERЖиття    30.03.2019 - 20:21
Подумали, що діаманти: MARUV пограбували в аеропорту
Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV по приїзду з Тель-Авіва потрапила в неприємну історію

MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва, де виступала вчора, 29 березня. Про це вона розповіла в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Співачка порадила всім ретельно пакувати свій багаж, оскільки його можуть зламати, як це сталося з MARUV. Вона розповіла, що в багажі нічого не було, але злодії подумали на біжутерію, що це діаманти, золото і срібло. Все це вони просто витягли з валізи.

Подумали, що діаманти: MARUV пограбували в аеропорту

Скріншот зі сторіс в Instagram

"Коли будете летіти, добре пакуйте багаж, не кладіть туди нічого такого цінного, тому що тут постійно таке відбувається", - порадила співачка.

Крім того, MARUV попередила, якщо з вами сталася така неприємна ситуація, то дуже важливо зберегти багажну бірку. Тому що без бірки нічого неможливо буде довести.

Нагадаємо, що MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням і через це багато хто розкритикував співачку за зайву наполегливість, написавши, що вона лізе через кватирку", раз її не пустили в двері.

Раніше ми повідомляли про те, що MARUV відмовилася представляти Україну на Євробаченні 2019, яке пройде в травні цього року. При цьому організатори пісенного конкурсу відповіли на відмову України від участі.

Ми також писали про те, що гурт Brunettes Shoot Blondes, який вийшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019, слідом за MARUV, Freedom-jazz і KAZKA відмовився від поїздки в Тель-Авів.

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