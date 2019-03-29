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MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням

STYLERПерсони    29.03.2019 - 17:49
MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням
MARUV поїхала з концертом в Ізраїль (фото: РБК-Україна)

MARUV розкритикували за зайву зухвалість

MARUV вирушила з концертом в Тель-Авів. Виступ має відбутися сьогодні, 29 березня, в столиці Ізраїлю, яка приймає в цьому році Євробачення. Про це Анна Корсун написала в Instagram.

Втім не всі шанувальники зірки, яка в цьому році зі скандалом відмовилася від участі в Євробаченні, підтримали виконавицю.

MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням

MARUV поїхала з концертом в Ізраїль (скрін: instagram.com/maruvofficial)

Деякі користувачі соцмережі розкритикували її за зайву зухвалість, написавши, що вона "лізе через кватирку", раз її не пустили в двері.

  • "Не пустили в Тель-Авів, тоді сама приїду";
  • "Якщо двері в Тель-Авів не відкриваються, залазить через кватирку";
  • "Підірвеш Тель-Авів до початку самого Євро! Ось що називається "боюся виграти у конкурсах";
  • "А давайте не випустимо Марув з Тель-авіва. Може виступить на Євробаченні";
  • "Якщо Мухамед не йде до гори, то гора йде до Мухамеду";
  • "Це навіть смішно! Про-мотур перед Євробаченням. Якщо ще запросять виступити у фіналі під час підрахунку голосів, то взагалі бомба".

MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням

MARUV поїхала з концертом в Ізраїль (скрін: facebook.com/MaruvOfficial)

До речі, нещодавно MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Вони розкритикували її за концерти в країні-окупанті, а також за виступ на російській радіостанції.

Нагадаємо, що MARUV в пікантній позі знялася для російського глянцю. Після зйомок для глянцю виконавиця відвідала радіостанцію "Москва FM", де була гостею програми "Вулиця правди".

MARUV в пікантній позі знялася для російського глянцю (фото) Не зрозуміла, що відбувається: MARUV розбили ніс у клубі
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