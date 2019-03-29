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MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением

STYLERПерсоны    29.03.2019 - 17:49
MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением
MARUV поехала с концертом в Израиль (фото: РБК-Украина)

MARUV раскритиковали за излишнюю напористость

MARUV отправилась с концертом в Тель-Авив. Выступление должно состояться сегодня, 29 марта, в столице Израиля, которая принимает в этому году Евровидение. Об этом Анна Корсун написала в Instagram.

Впрочем не все поклонники звезды, которая в этом году со скандалом отказалась от участия в Евровидении, поддержали исполнительницу.

MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением

MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: instagram.com/maruvofficial)

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали ее за излишнюю напористость, написав, что она "лезет через форточку", раз ее не пустили в дверь.

  • "Не пустили в Тель-Авив, тогда сама приеду";
  • "Если дверь в Тель-Авив не открывается, залезает через форточку";
  • "Подорвешь Тель-Авив до начала самого Евро! Вот что называется "боюсь выиграть в конкурсах";
  • "А давайте не выпустим Марув из Тель-авива. Может выступит на Евровидении";
  • "Если Мухамед не идет к горе, то гора идет к Мухамеду";
  • "Это даже смешно! Про-мотур перед Евровидением. Если еще пригласят выступить в финале во время подсчета голосов, то вообще бомба".

MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением

MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: facebook.com/MaruvOfficial)

К слову, недавно MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Они раскритиковали ее за концерты в стране-оккупанте, а также за выступление на российской радиостанции.

Напомним, что MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца. После съемок для глянца исполнительница посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".

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