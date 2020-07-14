Підвіз, напоїв і зґвалтував: в Одесі неадекват напав на школярку

В Одесі зґвалтували 16-річну дівчину (колаж РБК-Україна)

В Одесі поліція затримала кривдника неповнолітньої

В Одесі зґвалтували 16-річну дівчину. Потерпіла звернулася в поліцію і розповіла, що її запропонував підвезти незнайомий чоловік, а по дорозі купив їй дві пляшки слабоалкогольного напою. Потім, скориставшись слабкістю дівчини, чоловік зґвалтував її. Це сталося в гідропарку "Лузанівка".

Як повідомили на сайті одеської поліції, всього за кілька годин правоохоронці вийшли на слід злочинця.

"В ході розшукових заходів оперативники в лічені години встановили особу та місцезнаходження підозрюваного. Ним виявився житель Київського району Одеси. Йому 34 роки. Потерпіла чоловіка впізнала", - сказано в повідомленні поліції.

В Одесі затримали ґвалтівника (фото: od.npu.gov.ua)

За фактом зґвалтування неповнолітньої слідчі почали виробництво за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Згідно з чинним законодавством за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Як ми раніше писали, Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про зґвалтування в Кагарлику. Одному з них обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, другому - утримання під вартою без права на заставу.