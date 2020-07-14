Подвез, напоил и изнасиловал: в Одессе неадекват напал на школьницу

В Одессе изнасиловали 16-летнюю девушку (коллаж РБК-Украина)

В Одессе полиция задержала обидчика несовершеннолетней

В Одессе изнасиловали 16-летнюю девушку. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ее предложил подвезти незнакомый мужчина, а по дороге купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка. Потом, воспользовавшись слабостью девушки, мужчина изнасиловал ее. Это произошло в гидропарке "Лузановка".

Как сообщили на сайте одесской полиции, всего за несколько часов стражи правопорядка вышли на след преступника.

"В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Киевского района Одессы. Ему 34 года. Потерпевшая мужчину узнала", - сказано в сообщении полиции.

В Одессе задержали насильника (фото: od.npu.gov.ua)

По факту изнасилования несовершеннолетней следователи начали производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Согласно действующему законодательству за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как мы ранее писали, Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об изнасиловании в Кагарлыке. Одному из них избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второму - содержание под стражей без права на залог.