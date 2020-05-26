Поїзди і літаки можуть в Україні запустити раніше: що відомо

Коли в Україні запустять потяги і літаки (Фото: РБК-Україна)

Міністр інфраструктури назвав нові дати запуску транспорту між містами

В Україні можуть відновити авіасполучення та залізничні пасажирські перевезення до 15 червня. Ціни на квитки підіймати поки не планують, хоча в літній період на популярних напрямках очікується планове підвищення на 7%.

Залізничні пасажирські перевезення в Україні можуть відновити вже до кінця цього тижня, хоча раніше повідомлялося, що це відбудеться тільки після 1 червня. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі для ТСН, поїзди та літаки можуть запустити вже в останні дні травня.

За словами міністра, залізничний транспорт запустять вже в середу або четвер. Першими пустять приміські електрички, а після них – поїзди далекого прямування, експреси та нічні поїзди. В першу чергу – в південному напрямку. А після цього – авіаперельоти. Ціни підвищувати поки не будуть, хоча влітку квитки будуть коштувати на 7% вище – через планового підвищення.

За новими правилами, всі пасажири повинні бути в масках, а перед посадкою буде проводитися обов'язковий температурний скринінг.

"Я не думаю, що всі в масках будуть спати. Принаймні, коли ми будемо їхати в приміських електричках, всі будуть дотримуватися маскового режиму. Що до купе і плацкарту, то там фіналізуються рішення, щоб сім'я могла підселитися – і там без обмежень. Якщо не сім'я, то тоді, можливо, з якимись додатковими обмеженнями. Зараз це рішення має фіналізуватися", - пояснив Криклій.

Точної дати запуску авіаперельотів міністр назвати не зміг, але зазначив, що це також планують зробити раніше, ніж 15 червня. У першу чергу сполучення буде відновлено між тими містами, де немає загрозливої ситуації з коронавірусом.

Також варто відзначити, що звичні графіки транспорту можуть змінитися, оскільки буде йти час на температурний скринінг і, ймовірно, не у всіх населених пунктах будуть дозволені зупинки.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - за логікою прийнятих рішень це нераціонально і піддасть небезпеці інших пасажирів. Треба пам'ятати, що транспорт - це не тільки підвищення мобільності, але й поширення хвороби", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві назвали терміни відновлення роботи міської електрички.

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Автор: Маруся Щаслива