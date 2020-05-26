Поезда и самолеты могут в Украине запустить раньше: что известно

Когда в Украине запустят поезда и самолеты (Фото: РБК-Украина)

Министр инфраструктуры назвал новые даты запуска транспорта между городами

В Украине могут возобновить авиасообщение и железнодорожные пассажирские перевозки до 15 июня. Цены на билеты поднимать пока не планируют, хотя в летний период на популярных направлениях ожидается плановое повышение на 7%.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине могут возобновить уже до конца этой недели, хотя ранее сообщалось, что это произойдет только после 1 июня. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии для ТСН, поезда и самолеты могут запустить уже в последние дни мая.

По словам министра, железнодорожный транспорт запустят уже в среду или четверг. Первыми пустят пригородные электрички, а после них – поезда дальнего следования, экспрессы и ночные поезда. В первую очередь – в южном направлении. А после этого – авиаперелеты. Цены повышать пока не будут, хотя летом билеты будут стоить на 7% выше – из-за планового повышения.

По новым правилам все пассажиры должны быть в масках, а перед посадкой будет проводиться обязательный температурный скрининг.

"Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Что до купе и плацкарта, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселиться – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться", - объяснил Криклий.

Точной даты запуска авиаперелетов министр назвать не смог, но отметил, что это также планируют сделать раньше, чем 15 июня. Во первую очередь сообщение будет восстановлено между теми городами, где нет угрожающей ситуации с коронавирусом.

Также стоит отметить, что привычные графики транспорта могут измениться, так как будет уходить время на температурный скрининг и вероятно, не во всех населенных пунктах будут разрешены остановки.

"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений это будет нерационально и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве назвали сроки возобновления работы городской электрички.

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Автор: Маруся Счастливая