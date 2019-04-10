У загиблого залишилося двоє маленьких дітей: триває розшук вбивці з "Сільпо"

Вбивство в Сільпо в Києві - у загиблого залишилося двоє дітей (колаж РБК-Україна)

Вбивця з "Сільпо" і досі гуляє на свободі

У вбитого одним ударом в столичному супермаркеті "Сільпо" на Сумщині залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Тим часом поліція продовжує розшуки вбивці, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, в четвер, 3 квітня, в супермаркеті в ТЦ "Полярний" на Оболоні між двома чоловіками виник словесний конфлікт в черзі за піцою. Тоді один з них наніс удар іншому. Знайомі допомогли постраждалому дістатися до зйомної квартири, а наступного дня його виявили мертвим.

У 33-річного загиблого з Сумщини, звідки він родом, залишилося двоє маленьких дітей - 3,5 років та 5 місяців. Чоловік заробляв ремонтами в новобудовах і жив там, де працював. В Києві він жив давно, раніше разом із дружиною. Однак вона повернулася до рідного села після народження дітей.

Вбивство в Сільпо в Києві - у загиблого залишилося двоє дітей (скрін відео: YouTube/ТСН)

Нападник після нанесення тяжкого удару дочекався своєї піци та пішов геть. Адміністрація магазину одразу викликала постраждалому швидку, однак він отямився і відмовився від госпіталізації.

За даними судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням встановити особу підозрюваного та місце його перебування. Прикмети чоловіка: вік 30-35 років, зріст приблизно 170-175 см, середньої статури, волосся коротке, світло-русяве із залисинами.

Вбивство в Сільпо в Києві - у загиблого залишилося двоє дітей (скрін відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, нещодавно в суді в Миколаєві з'ясовували, як жінка могла впустити власного сина в річку з моста.

Раніше ми писали про те, що у вбивстві 23-річної українки Тетяни Гужви в США звинувачують її 31-річного чоловіка Фуада Пашаєва.