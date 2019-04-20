Погода на день виборів в Україні: детальний прогноз

Погода в день виборів в Україні, 21 квітня, буде переважно теплою, але в західних і північних регіонах нашої країни можуть випасти дощі. Температура повітря триматиметься на позначці +10... +15 градусів тепла. У день виборів у Києві підвищується ймовірність випадання опадів. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За даними експерта, в неділю температура в столиці буде трохи нижче, ніж в інших областях – на рівні +12... +14 градусів.

"У Києві в суботу - без опадів, у неділю ймовірність дощу. Візьміть з собою на ділянки парасольки. Якщо дощу не буде, буде чим від докучливих електоральних візаві відбиватися. Температура повітря 20-21 квітня очікується в столиці +12... +14 градусів", - написала синоптик.

Прогноз погоди на вибори в Україні – синоптик дала прогноз на 21 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

За даними Укргідрометцентру, дощі очікуються в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях. Вночі середній показник температури досягне позначки +3... +7 на півночі і заході країни. На сході і в деяких південних областях температура буде дорівнювати -3... +2 градусів.

Прогноз погоди на вибори в Україні 21 квітня Укргідрометцентр (скріншот)

Рівень тепла в неділю, 21 квітня, у містах України:

Ужгород – +16...+18

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +13...+15

Швидкість вітру досягне позначки 5-10 м/с. Протягом дня переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю.

Прогноз погоди на вибори в Україні – синоптик дала прогноз на 21 квітня (фото: pixabay.com)

Народний прогноз: якщо світанок 21 квітня ясний, то літо буде гарне, якщо похмурий - літо непогідне, а якщо туманний - бути влітку негоді. Також наші пращури примітили, якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим.

Нагадаємо, що раніше синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.