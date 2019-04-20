Погода на день выборов в Украине: подробный прогноз

Погода в день выборов в Украине, 21 апреля, будет преимущественно теплой, но в западных и северных регионах нашей страны могут выпасть дожди. Температура воздуха будет держаться на отметке +10… +15 градусов тепла. В день выборов в Киеве повышается вероятность выпадения осадков. Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По данным эксперта, в воскресенье температура в столице будет немного ниже, чем в других областях – на уровне +12… +14 градусов.

"В Киеве в субботу - без осадков, в воскресенье вероятность дождя. Возьмите с собой на участки зонты. Если дождя не будет, будет чем от надоедливых электоральных визави отбиваться. Температура воздуха 20-21 апреля ожидается в столице +12... +14 градусов", - написала синоптик.

Прогноз погоды на выборы в Украине – синоптик дала прогноз на 21 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

По данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Ровненской и Ивано-Франковской областях. Ночью средний показатель температуры достигнет отметки +3… +7 на севере и западе страны. На востоке и в некоторых южных областях температура будет равна -3… +2 градусам.

Прогноз погоды на выборы в Украине 21 апреля Укргидрометцентр (скриншот)

Уровень тепла в воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +13...+15

Скорость ветра достигнет отметки 5-10 м/с. В течение дня будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью.

Прогноз погоды на выборы в Украине – синоптик дала прогноз на 21 апреля (фото: pixabay.com)

Народный прогноз: если рассвет 21 апреля ясный, то лето будет хорошее, если хмурый - лето будет ненастное, а если туманный - быть летом непогоде. Также наши предки приметили, что если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

Напомним, что ранее синоптики уточнили прогноз погоды на выходные.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.