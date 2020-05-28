Погода в Україні порадує: синоптик прогнозує температурний рекорд

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні, попри дощовий сезон, порадує українців теплими ночами

Погода в Україні продовжить дощову тенденцію і в п'ятницю, але при цьому потеплішає. Синоптики розповіли, де найбільше буде дощів, а куди прийде чи не найтепліша ніч у цьому році.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook прогнозує, що дощі буде "закидати" на Захід, вони пройдуть по Півночі і Сходу. У цих регіонах також висока ймовірність гроз та граду.

"Сухі смужки прояснень в п'ятницю вірогідні уздовж зони Суми-Полтава-Дніпро-Миколаїв-Херсон. Проте все ж буде переважати в Україні циклонічна волога погода", - пише синоптик.

На Заході завтра похолодає до +13+17, а на інших територіях буде помірно тепло (+15+21). Схід і Дніпропетровська область +20+24. При цьому вночі буде тепло, а подекуди навіть дуже тепло.

"Ночі вже явно тепліше, найближчої очікується +9+14 градусів, на Сході та Півдні +12+16 градусів", - прогнозує Діденко.

У Києві завтра в основному волога погода, але ймовірні сонячні прояснення. Вночі +12 градусів, а вдень тепло - до +19 градусів.

В суботу 30-го травня в Україну прийде черговий циклон.

Як ми писали раніше, Одесу повністю затопило зливою, там випала місячна норма опадів.

Раніше також повідомлялося, що синоптик налякав прогнозом на літо, пообіцявши два місяці дощів.

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Автор: Светлана Мащенко