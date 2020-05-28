Одесу повністю затопило зливою: випала місячна норма опадів (відео)

Вулиці Одеси затопило дощем
В Одесі 27 травня пройшла найсильніша злива. Буквально за кілька годин вулиці міста затопило так, що автомобілі на дорогах виявилися повністю у воді. Відзначається, що за день у курортному місті випала місячна норма опадів.
У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити весь масштаб катастрофи.
"Злива в Одесі. За 5 годин в Одесі випала приблизно місячна норма травня", - написали на сторінці в Facebook видання "Думська".
Автор відео говорить в ролику, що все пробило і затопило, а машини просто плавають.
Одеса
Злива в Одесі. За 5 годин в Одесі випала приблизно місячна норма травня Відео: The Weather Lab Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Слідкуйте за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/Опубліковано Думська ТБ Четвер, 28 травня 2020 р.
Злива в Одесі затопила вулиці і авто (Facebook)
У коментарях до відео користувачі відзначили, що в ролику показана вулиця Балківська. Ситуація дійсно жахлива, повідомляють місцеві жителі.
Зазначимо, що негода спіткала не тільки Одесу. Так, наприклад, в цей же день в Рівненській, Волинській, Тернопільській областях пройшов сильний град зі зливою, яка затопила вулиці і завдала величезної шкоди врожаю.
За прогнозом синоптиків, така погода в Україні триватиме ще як мінімум тиждень. Не забудьте брати з собою парасольки.
Як ми раніше писали, в Україні оголошено штормове попередження.
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Автор: Людмила Жукова