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Одесу повністю затопило зливою: випала місячна норма опадів (відео)

STYLERЖиття    28.05.2020 - 11:16
Одесу повністю затопило зливою: випала місячна норма опадів (відео)
Одесу затопило дощ (колаж РБК-Україна)

Вулиці Одеси затопило дощем

В Одесі 27 травня пройшла найсильніша злива. Буквально за кілька годин вулиці міста затопило так, що автомобілі на дорогах виявилися повністю у воді. Відзначається, що за день у курортному місті випала місячна норма опадів.

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити весь масштаб катастрофи.

"Злива в Одесі. За 5 годин в Одесі випала приблизно місячна норма травня", - написали на сторінці в Facebook видання "Думська".

Автор відео говорить в ролику, що все пробило і затопило, а машини просто плавають.

Одеса

Злива в Одесі. За 5 годин в Одесі випала приблизно місячна норма травня Відео: The Weather Lab Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Слідкуйте за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/

Опубліковано Думська ТБ Четвер, 28 травня 2020 р.

Злива в Одесі затопила вулиці і авто (Facebook)

У коментарях до відео користувачі відзначили, що в ролику показана вулиця Балківська. Ситуація дійсно жахлива, повідомляють місцеві жителі.

Зазначимо, що негода спіткала не тільки Одесу. Так, наприклад, в цей же день в Рівненській, Волинській, Тернопільській областях пройшов сильний град зі зливою, яка затопила вулиці і завдала величезної шкоди врожаю.

За прогнозом синоптиків, така погода в Україні триватиме ще як мінімум тиждень. Не забудьте брати з собою парасольки.

Як ми раніше писали, в Україні оголошено штормове попередження.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Одесадожди
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