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Одессу полностью затопило ливнем: выпала месячная норма осадков (видео)

STYLERЖизнь    28.05.2020 - 11:16
Одессу полностью затопило ливнем: выпала месячная норма осадков (видео)
Одессу затопил дождь (коллаж РБК-Украина)

Улицы Одессы затопило дождем

В Одессе 27 мая прошел сильнейший ливень. Буквально за несколько часов улицы города затопило так, что автомобили на дорогах оказались полностью в воде. Отмечается, что за день в курортном городе выпала месячная норма осадков.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть весь масштаб катастрофы.

"Ливень в Одессе. За 5 часов в Одессе выпала приблизительно месячная норма мая", - написали на странице в Facebook издания "Думская".

Автор видео говорит в ролике, что все пробило и затопило, а машины просто плавают.

Одесса

Ливень в Одессе. За 5 часов в Одессе выпала приблизительно месячная норма мая Видео: The Weather Lab Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/

Опубліковано Думская ТВ Четвер, 28 травня 2020 р.

Ливень в Одессе затопил улицы и авто (Facebook)

В комментариях к видео пользователи отметили, что в ролике показана улица Балковская. Ситуация действительно ужасная, сообщают местные жители.

Отметим, что непогода постигла не только Одессу. Так, например, в этот же день в Ровенской, Волынской, Тернопольской областях прошел сильный град с ливнем, который затопил улицы и нанес огромный вред урожаю.

По прогнозу синоптиков, такая погода в Украине продлится еще как минимум неделю. Не забудьте брать с собой зонтики.

Как мы ранее писали, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Одессадожди
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