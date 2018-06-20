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Викрадення немовляти в Києві: суд виніс вирок

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:51
Фото: Викрадачку дитини в Києві (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Фото: Викрадачку дитини в Києві (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Суд ухвалив рішення по фігурантці резонансної справи

Суд виніс вирок 21-річній жінці, яка викрала двомісячної дитини з дитячого саду в Оболонській районі Київ. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Підозрювана повністю визнала свою вину у злочині. Вона просила суд звільнити її від відбування покарання з встановленням іспитового строку. Державний обвинувач, в свою чергу, просив призначити їй покарання у вигляді реального позбавлення волі строком на два роки з урахуванням тяжкості вчиненого злочину.

"Однак суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив зловмисницю до обмеження волі строком на два роки. Після вивчення судового рішення місцевою прокуратурою буде вирішене питання про можливість внесення апеляційної скарги на зазначений вирок Апеляційного суду Києва", - зазначили в прокуратурі.

Скріншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше з'явилися скандальні подробиці про злочинницю.

Жінка зізналася журналісту каналу "Україна", що народила дитину у себе вдома в душі, а після цього викинула його на смітник. При цьому подруга Даяни стверджує, що жодного разу не могла відповісти на різноманітні питання, що стосуються протікання вагітності. Коли дівчину запитували про аналізи та призначення лікаря, вона говорила, що не пам'ятає.

Своєму хлопцеві Руслану Даяна надсилала фотографії нібито їхньої спільної дитини відразу після її народження. Чоловік не був присутній при пологах, але був упевнений, що його дівчина народила в лікарні.

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Теги: суд, приговор, похищение
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