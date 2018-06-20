Похищение младенца в Киеве: суд вынес приговор

Суд принял решение по фигурантке резонансного дела

Суд вынес приговор 21-летней женщине, которая похитила двухмесячного ребенка из детского сада в Оболонской районе Киев. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемая полностью признала свою вину в преступлении. Она просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока. Государственный обвинитель, в свою очередь, просил назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с учетом тяжести совершенного преступления.

"Однако суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на два года. После изучения судебного решения местной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор в Апелляционный суд Киева", - отметили в прокуратуре.

Скриншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее появились скандальные подробности о преступнице.

Женщина призналась журналисту канала "Украина", что родила ребенка у себя дома в душе, а после этого выбросила его в мусорник. При этом подруга Даяны утверждает, что ни разу не могла ответить на разнообразные вопросы, касающиеся протекания беременности. Когда девушку спрашивали об анализах и назначениях врача, она говорила, что не помнит.

Своему парню Руслану Даяна присылала фотографии якобы их общего ребенка сразу после его рождения. Мужчина не присутствовал при родах, но был уверен, что его девушка родила в больнице.

Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах