"Поховайте в випускній сукні": в Харкові школярка викинулася з вікна 12-го поверху

Колаж РБК-Україна

Перед тим, як звести рахунки з життям, дівчинка залишила передсмертну записку

У Харкові школярка вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна квартири на 12-му поверсі. Перед цим учениця одинадцятого класу залишила передсмертну записку.

"Всі, хто був важливий для мене, відвернулися в один день, кожен може звинувачувати себе. Я слабка, мене більше нічого не тримає, я і так прожила два зайвих місяця, всіх люблю. Поховайте у випускному платті", - наводить останні слова дівчинки видання NewsRoom.

Місце трагедії (фото: gx.net.ua)

Повідомляється, що трагедія сталася в четвер на вулиці Велозаводськый близько дев'яти годин ранку. За словами місцевих жителів, дівчину звали Аня, вона вчилася в школі, яка знаходиться навпроти будинку, де й сталася трагедія. Також кажуть, що дівчина зважилася на цей крок через нерозділене кохання.

"Подейкують, що першого уроку у неї не було. Батьки пішли з дому, а Аня залишила передсмертну записку і вийшла у вікно", - розповідають мешканці будинку в коментарі сайт "Город Х".

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство").

Раніше ми писали, що мама 14-річної школярки з Харкова Лізи Спірідонової, яка вистрибнула з вікна 14 поверху у вересні цього року, розповіла, що виявила передсмертну записку дочки.

Відео: РБК-Україна