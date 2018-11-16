"Похороните в выпускном платье": в Харькове школьница выбросилась из окна 12-го этажа

Перед тем, как свести счеты с жизнью, девочка оставила предсмертную записку
В Харькове школьница покончила с собой, выпрыгнув из окна квартиры на 12-м этаже. Перед этим ученица одиннадцатого класса оставила предсмертную записку.
"Все, кто был важен для меня, отвернулись в один день, каждый может винить себя. Я слабая, меня больше ничего не держит, я и так прожила два лишних месяца, всех люблю. Похороните в выпускном платье", - приводит последние слова девочки издание NewsRoom.
Место трагедии (фото: gx.net.ua)
Сообщается, что трагедия произошла в четверг на улице Велозаводской около девяти часов утра. По словам местных жителей, девушку звали Аня, она училась в школе, которая находится напротив дома, где произошла трагедия. Также говорят, что девушка решилась на этот шаг из-за молодого человека.
"Поговаривают, что первого урока у нее не было. Родители ушли из дома, а Аня оставила предсмертную записку и вышла в окно", - рассказывают жильцы дома в комментарии сайт "Город Х".
Тем временем правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
Ранее мы писали, что мама 14-летней школьницы из Харькова Лизы Спиридоновой, которая выпрыгнула из окна 14 этажа в сентябре этого года, рассказала, что обнаружила предсмертную записку дочери.
Видео: РБК-Украина