"Похороните в выпускном платье": в Харькове школьница выбросилась из окна 12-го этажа

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Перед тем, как свести счеты с жизнью, девочка оставила предсмертную записку

В Харькове школьница покончила с собой, выпрыгнув из окна квартиры на 12-м этаже. Перед этим ученица одиннадцатого класса оставила предсмертную записку.

"Все, кто был важен для меня, отвернулись в один день, каждый может винить себя. Я слабая, меня больше ничего не держит, я и так прожила два лишних месяца, всех люблю. Похороните в выпускном платье", - приводит последние слова девочки издание NewsRoom.

Место трагедии (фото: gx.net.ua)

Сообщается, что трагедия произошла в четверг на улице Велозаводской около девяти часов утра. По словам местных жителей, девушку звали Аня, она училась в школе, которая находится напротив дома, где произошла трагедия. Также говорят, что девушка решилась на этот шаг из-за молодого человека.

"Поговаривают, что первого урока у нее не было. Родители ушли из дома, а Аня оставила предсмертную записку и вышла в окно", - рассказывают жильцы дома в комментарии сайт "Город Х".

Тем временем правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Ранее мы писали, что мама 14-летней школьницы из Харькова Лизы Спиридоновой, которая выпрыгнула из окна 14 этажа в сентябре этого года, рассказала, что обнаружила предсмертную записку дочери.

Видео: РБК-Украина