"Схоже на хату мажорів": в мережі показали камеру Зайцевої в СІЗО (фото, відео)

Олена Зайцева (фото: Марієнко Андрій/УНІАН)

В камері Зайцевої є все найнеобхідніше

Олена Зайцева відбуває термін в СІЗО в камері з хорошими умовами. Правозахисники відвідали Харківський слідчий ізолятор і задокументували камеру учасниці смертельного ДТП в Харкові. Про це повідомив правозахисник Дмитро Удачин на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, крім Зайцевої в камері № 400 перебувають ще троє ув'язнених. Приміщення чисте. При цьому в камері стоїть невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет та засоби особистої гігієни.

Камера Зайцевої (фото: facebook.com/udachinda)

"Ми були в багатьох камерах,в тому числі і Зайцевої, не найкраща з тих в які ми з колегами відвідали. Що стосується чистоти, на мою думку це залежить від людей які знаходяться в них. Бачили абсолютно різні варіанти нохождения ув'язнених", - зазначив один з тих, хто відвідав камеру Зайцевої.

Камера Зайцевої (відео: facebook.com/udachinda)

Користувачі мережі також прокоментували умови утримання Зайцевої.

"А хлібець печуть дуже смачний, в магазинах такого не купиш";

"Звичайна камера";

"Зайдіть на жіночий транзит... Я там колись була, жахнулася. Таргани, сморід, бруд немає ні радіо, ні телевізора, а за дзвінки додому я взагалі мовчу...";

"Схоже на хату мажорів або прес-хату...";

"Це дуже і дуже непогані умови для "особливих" за окрему плату";

"Перевірте СІЗО Дніпра лікарняні палати. Там не тільки немає душу, але й замість унітазу щось, назву на яке і підібрати важко. Єдине, що це щось чисте і зі зливом і в камерах чисто".

Нагадаємо, що у справі Зайцевої та Дронова з'явився новий поворот. Справу про смертельне ДТП у Харкові повернули назад в Київський райсуд через три дні.

Раніше повідомлялося про те, що Олена Зайцева змінила адвоката і вирішила переглянути своє рішення.