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"Похоже на хату мажоров": в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО (фото, видео)

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 17:30
"Похоже на хату мажоров": в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО (фото, видео)
Алена Зайцева (фото: Мариенко Андрей/УНИАН)

В камере Зайцевой есть все самое необходимое

Алена Зайцева отбывает срок в СИЗО в камере с хорошими условиями. Правозащитники посетили Харьковский следственный изолятор и задокументировали камеру участницы смертельного ДТП в Харькове. Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Удачин на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще трое заключенных. Помещение чистое. При этом в камере стоит небольшой телевизор, есть электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

 

Камера Зайцевой (фото: facebook.com/udachinda)

"Мы были во многих камерах,в том числе и Зайцевой, не самая лучшая из тех в которые мы с коллегами посетили. Что касается чистоты, по моему мнению это зависит от людей которые находятся в них. Видели абсолютно разные варианты нохождения заключенных", - отметил один из тех, кто посетил камеру Зайцевой.

Камера Зайцевой (видео: facebook.com/udachinda)

Пользователи сети также прокомментировали условия содержания Зайцевой.

"А хлебушек пекут очень вкусный, в магазинах такого не купишь";

"Обычная камера";

"Зайдите на женский транзит... Я там когда была, ужаснулась. Тараканы, вонь, грязь нет ни радио, ни телевизора, а за звонки домой я вообще молчу...";

"Похоже на хату мажоров или прес-хату...";

"Это очень и очень неплохие условия для "особенных" за отдельную плату";

"Проверьте СИЗО Днепра больничные палаты. Там не только нет душа, но и вместо унитаза нечто, название на которое и подобрать тяжело. Единственное, что это нечто чистое и со сливом и в камерах чисто".

Напомним, что в деле Зайцевой и Дронова появился новый поворот. Дело о смертельном ДТП в Харькове вернули обратно в Киевский райсуд через три дня.

Ранее сообщалось о том, что Елена Зайцева сменила адвоката и решила пересмотреть свое решение.

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