Поїли горілкою: в Херсонській області троє малолітніх дітей жили в палатці без догляду

Фото: hr.npu.gov.ua

Батьки торгували фруктами і зовсім не доглядали за дітьми

Поблизу села Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, де знаходиться курортна зона, правоохоронці виявили трьох малолітніх дітей, які проживали в палатці без догляду батьків та в жахливих санітарних умовах. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області на своєму офіційному сайті.

До правоохоронців звернулися відпочивальники, які помітили, що з самого ранку троє малолітніх дітей, серед яких 5-місячна дівчинка, знаходяться самі в палатці, просять їсти, без нагляду заходять в море.

Фото: hr.npu.gov.ua

"На місці ми з’ясували, що троє дівчаток знаходилися без нагляду, нічого не їли з самого ранку. Вони нам розповіли, що мама з татом поїхали зранку працювати, а їх залишили самих. Батьки приїхали на автомобілі приблизно через півгодини після звернення відпочивальників. Голова родини був у стані алкогольного сп’яніння, через що на нього було складено адмінпротокол", - повідомив начальник відділу ювенальної превенції обласного главку поліції Ярослав Шанько.

Фото: hr.npu.gov.ua

Батьки пояснили, що тиждень тому приїхали з передмістя Херсона на морське узбережжя оздоровити дітей, а самі мали намір підзаробити торгівлею фруктами на ринку. Мати виправдовувалася, що їй ні з ким було залишити дітей і не було часу на приготування їжі, бо вони працювали допізна.

Фото: hr.npu.gov.ua

Також вона пояснила, що не мала дитячої пляшечки для годування 5-місячної доньки, тому давала їй суміш з пляшки з-під горілки. В свою чергу старша дівчинка та сусідка заявили, що батьки давали найменшій донечці алкоголь, щоб дитина більше спала і не плакала.

Дітей відправили в лікарню, зараз їхньому здоров’ю нічого не загрожує. В поліції вияснили, що родина перебуває на обліку, як неблагополучна.

"На батьків буде складено адміністративний протокол за ст.184 Кримінального процесуального кодексу України "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей". Чи повернуться діти в родину, вирішуватимуть компетентні органи після низки перевірок", - відзначили правоохоронці.

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