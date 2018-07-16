Поили водкой: в Херсонской области трое малолетних детей жили в палатке без присмотра

Фото: hr.npu.gov.ua

Родители торговали фруктами и совсем не ухаживали за детьми

Вблизи села Железный Порт Голопристанского района Херсонской области, где находится курортная зона, правоохранители обнаружили троих малолетних детей, проживавших в палатке без присмотра родителей и в ужасных санитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области на своем официальном сайте.

К правоохранителям обратились отдыхающие, которые заметили, что с самого утра трое малолетних детей, среди которых 5-месячная девочка, сами находятся в палатке, просят кушать, без надзора заходят в море.

Фото: hr.npu.gov.ua

"На месте мы выяснили, что трое девочек находились без присмотра, ничего не ели с самого утра. Они нам рассказали, что мама с папой уехали утром работать, а их оставили одних. Родители приехали на автомобиле примерно через полчаса после обращения отдыхающих. Глава семьи был в состоянии алкогольного опьянения, за что на него был составлен админпротокол", - сообщил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько.

Фото: hr.npu.gov.ua

Родители объяснили, что неделю назад приехали из пригорода Херсона на морское побережье оздоровить детей, а сами намеревались подзаработать торговлей фруктами на рынке. Мать оправдывалась, что ей не с кем было оставить детей и не было времени на приготовление пищи, так как они работали допоздна.

Фото: hr.npu.gov.ua

Также она пояснила, что нее не было детской бутылочки для кормления 5-месячной дочери, поэтому давала ей смесь из бутылки из-под водки. В свою очередь старшая девочка и соседка заявили, что родители давали маленькой дочке алкоголь, чтобы ребенок больше спала и не плакала.

Детей отправили в больницу, сейчас их здоровью ничего не угрожает. В полиции выяснили, что семья находится на учете, как неблагополучная.

"На родителей будет составлен административный протокол по ст.184 Уголовного процессуального кодекса Украины "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей". Вернутся ли дети в семью, будут решать компетентные органы после ряда проверок", - отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Белопольском районе Сумской области 28-летний мужчина до смерти избил свою четырехлетнюю дочь за то, что она отказалась ужинать.

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