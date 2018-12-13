"Свідчень давати не буде": адвокат розповів про молодого полоненого моряка

Колаж РБК-Україна

Полонений український моряк попросив надіслати йому сигарети і згущене молоко

Відомий адвокат Микола Полозов розповів про умови утримання в "Лефортово" молодого українського моряка В'ячеслава Зінченко, який потрапив в полон РФ після нападу в Азовському морі. Новини про Зінченко адвокат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Микола Полозов повідомив, що В'ячеслава Зінченко відвідала адвокат команди Еміне Авамілєва. Він насамперед поцікавився, як довго йому доведеться залишатися в "Лефортово", так як хотів отримати вищу освіту і вже подав документи в морехідку.

"Молодий сором'язливий хлопчина. 20 років виповнилося влітку. Першим ділом запитав довго сидіти йому ще в цьому "Лефортово". Засмутився, коли дізнався, що в січні слідчі скоріше всього запросять у суду продовження варти. Каже, хотів вищу освіту отримувати за фахом і вже подав документи в морехідку. Настрій у нього нормальний, депресії немає", - написав Полозов.

Він розповів, що В'ячеслав Зінченко сидить у двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї з кавказьких республік, який постійно молиться, але ділиться з хлопцем продуктами.

"У камері є холодильник і телевізор з трьома російськими каналами. Зінченко був дуже здивований, коли побачив, що про нього і його товаришів говорить пропаганда. Також йому доставили посилку, передачу від волонтерів. Буквально напередодні передали ще одяг, теплий спортивний костюм, взуття. На слідчі дії він виходив вже не в арештантської робі", - зазначив адвокат і додав, що Зінченко просить передати йому сигарети, згущене молоко і м'ясо. Моряк написав листи родичам, але їх чомусь завернула цензура.

"Просить, щоб йому заслали сигарети, згущене молоко і м'ясо. Особливо згущеного молока не вистачає. В'ячеслав написав кілька листів рідним, однак цензура з якоїсь причини загорнула їх. Але прийшло кілька листів з Москви і Пітера зі словами підтримки", - розповів Полозов і додав, що український моряк сказав, що не свідчитиме.

"Як і інші допитані моряки, В'ячеслав Зінченко заявив, що він є військовополоненим і не буде давати інших свідчень. Він знає, що Україна бореться за звільнення його самого та інших військовополонених моряків", - зазначив адвокат.

Скріншот поста (facebook.com/nikolay.polozov)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що саміт ЄС вимагає негайного звільнення українських моряків.

А також розповідали про те, що капітан захопленого "Яни Капу" відмовився давати свідчення.