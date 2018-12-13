"Показаний давать не будет": адвокат рассказал о молодом пленном моряке

Коллаж РБК-Украина

Пленный украинский моряк попросил прислать ему сигареты и сгущенку

Известный адвокат Николай Полозов рассказал об условиях содержания в "Лефортово" молодого украинского моряка Вячеслава Зинченко, который попал в плен РФ после нападения в Азовском море. Новости о Зинченко адвокат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Николай Полозов сообщил, что Вячеслава Зинченко посетила адвокат команды Эмине Авамилева. Он первым делом поинтересовался, как долго ему придется оставаться в "Лефортово", так как хотел получить высшее образование и уже подал документы в мореходку.

"Молодой застенчивый паренек. 20 лет исполнилось летом. Первым делом спросил долго сидеть ему ещё в этом "Лефортово". Расстроился, когда узнал, что в январе следствие скорей всего запросит у суда продление стражи. Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходку. Настрой у него нормальный, депрессии нет", - написал Полозов.

Он рассказал, что Вячеслав Зинченко сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной из кавказских республик, который постоянно молится, но делится с парнем продуктами.

"В камере есть холодильник и телевизор с тремя российскими каналами. Зинченко очень был удивлен, когда увидел, что про него и его товарищей говорит пропаганда. Также ему доставили посылку-передачу от волонтеров. Буквально накануне передали еще одежду - теплый спортивный костюм, обувь. На следственные действия он выходил уже не в арестантской робе", - отметил адвокат и добавил, что Зинченко просит передать ему сигареты, сгущенку и мясо. Моряк написал письма родственникам, но их почему-то завернула цензура.

"Просит, чтобы ему заслали сигареты, сгущенку и мясо. Особенно сгущенки не хватает. Вячеслав написал несколько писем родным, однако цензура по какой-то причине завернула их. Но пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки", - рассказал Полозов и добавил, что украинский моряк сказал, что показаний давать не будет.

"Как и остальные допрошенные моряки, Вячеслав Зинченко заявил, что он является военнопленным и не будет давать иных показаний. Он знает, что Украина борется за освобождение его самого и других военнопленных моряков", - отметил адвокат.

Скриншот поста (facebook.com/nikolay.polozov)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков.

А также рассказывали о том, что капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания.