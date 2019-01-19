"Показушник": в мережі висміяли Путіна за купання на Хрещення (фото)

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

На цей раз купання пройшло подалі від очей громадськості

У мережі підняли на сміх президента Російської Федерації Володимира Путіна за купання в ополонці на Водохреща. Відповідний кадр опублікував "журналіст" з кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

Так, за словами пропагандиста, Путін в цьому році вирішив купатися подалі від очей громадськості, оскільки минулого року ця ініціатива стала причиною сміху в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/dimsmirnov175)

"Володимир Путін занурився в ополонку на Водохреща: на відміну від минулого року, цього разу президентське купання пройшло приватним чином", - сказав Смирнов.

Примітно, що рішення "сховатися" не врятувало Путіна від насмішок користувачів.

"Показушник", - сказав користувач Роман Виког.

"Гріхів Путін накопичив не слабо", - підкреслив юзер "Замет Беглова".

"Змив гріх пенсійної реформи", - уточнив користувач Ілля Чівас.

"Він і без цього маленький. А від холоду ще менше став", - сказав користувач Superzerg.

Скріншот коментарів (twitter.com/dimsmirnov175)

Нагадаємо, рейтинг довіри населення Російської Федерації (РФ) до президента Володимиру Путіну у січні 2019 року знизився до 33,4%, що є найнижчим показником за 15 років його президентства.

Також повідомлялося, що в рейтингу довіри світовим лідерам за даними глобального опитування американського аналітичного центру Pew Research Center, 27% респондентів вважають, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проводить правильну міжнародну політику.