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"Показушник": в сети высмеяли Путина за купание на Крещение (фото)

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 15:46
"Показушник": в сети высмеяли Путина за купание на Крещение (фото)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

На этот раз купание прошло вдали от глаз общественности

В сети подняли на смех президента Российской Федерации Владимира Путина за купание в проруби на Крещение. Соответствующий кадр опубликовал "журналист" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Так, по словам пропагандиста, Путин в этом году решил купаться вдали от глаз общественности, поскольку в прошлом году эта инициатива стала причиной смеха в сети.

&quot;Показушник&quot;: в сети высмеяли Путина за купание на Крещение (фото)

Скриншот поста (twitter.com/dimsmirnov175)

"Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение: в отличие от прошлого года в этот раз президентское купание прошло приватным образом", - сказал Смирнов.

Примечательно, что решение "спрятаться" не спасло Путина от насмешек пользователей.

"Показушник", - сказал пользователь Роман Виког.

"Грехов Путин накопил не слабо", - подчеркнул юзер "Сугроб Беглова".

"Смыл грех пенсионной реформы", - уточнил пользователь Илья Чивас.

"Он и без этого маленький. А от холода еще меньше стал", - сказал пользователь Superzerg.

&quot;Показушник&quot;: в сети высмеяли Путина за купание на Крещение (фото)

Скриншот комментариев (twitter.com/dimsmirnov175)

Напомним, рейтинг доверия населения Российской Федерации (РФ) к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4%, что является самым низким показателем за 15 лет его президентства.

Также сообщалось, что в рейтинге доверия мировым лидерам по данным глобального опроса американского аналитического центра Pew Research Center, 27% респондентов считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит правильную международную политику. 

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