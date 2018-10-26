"Купуємо те, що нав'язує реклама": разючі відмінності ринку ліків України та Британії

Фото: Аптеки і ринок ліків (УНІАН)

Вартість 90% рецептурних препаратів у Великобританії повністю або частково компенсується державою, а реклама ліків жорстко контролюється, нагадує Дмитро Подтуркін

Багатьох українців часто дивує те, як влаштований аптечний ринок у Великій Британії. Зокрема, наші співвітчизники щиро дивуються, коли дізнаються, що там без рецепту лікаря можна купити лише кілька ліків: парацетамол, ібупрофен і пару інших "простих" засобів.

Крім того, британці не звикли займатися самолікуванням: вкрай рідко середньостатистичний житель Великобританії зберігає у себе вдома безліч ліків "про всяк випадок". Також у місцевих жителів нерідко викликає подив те, як часто українці "призначають" собі препарати самостійно.

У той же час в Україні без рецептів продається величезна кількість ліків. У тому числі - багато антибіотики та інші препарати, які в європейських країнах, як правило, призначають виключно лікарі. Це формує звичку українців лікуватися самим і рідко ходити до лікарів. Багато препаратів українці нерідко "призначають" собі самі після перегляду реклами, а не ознайомившись з рекомендаціями до застосування.

Чому між системою продажу препаратів в Україні та Великій Британії така велика різниця? Що стоїть за такою чітко регульованою системою в Британії і як влаштований аптечний ринок у нас – для РБК-Україна пояснює Дмитро Подтуркін, засновник Українського медичного експертного співтовариства.

"Ми купуємо не те, що треба для лікування, а те, що нав'язує реклама, промоція через лікаря чи провізора в аптеці"

"Якщо коротко описати ситуацію на українському фармринку, то це просто бардак! Якщо до якості ліків претензій немає, то від процесу формування та управління фармринку держава взагалі самоусунулася А це архіважливе завдання, адже ринок ліків - це не ринок споживчих товарів. Купівля ліків - це найважливіший елемент лікування", - вважає експерт.

При цьому в Україні держава не управляє (ні заборонними, ні протекціоністськими заходами) ні асортиментом препаратів – їх реєстрацією, ні ціноутворенням, ні системою відпуску, промоцією або рекламою ліків.

Фото Відпуск більшості ліків в аптеках Великої Британії проходить тільки за рецептом (pixabay.com)

"Наприклад, торгових назв на одні діючі речовини зареєстровано кілька десятків, а більше 20% молекул з Британських протоколів у нас взагалі не зареєстровані. У результаті виходить, що структура споживання ліків навіть приблизно не відповідає структурі захворюваності: ми не купуємо те, що нам треба для лікування, а те, що нам нав'язує реклама, промоція через лікаря чи провізора в аптеці", - уточнює Дмитро Подтуркін.

В Україні ліки купуються за рахунок коштів пацієнтів, а у Великій Британії - за рахунок держави

Чому різниця в тому, як працює фармацевтичний ринок в Україні та Великій Британії, так разюче помітна? За словами Подтуркіна, основна різниця полягає в тому, що в Україні ліки купуються за рахунок коштів пацієнтів, а у Великій Британії - за рахунок держави.

"У Великій Британії правила роботи на фармринку докорінно відрізняються від українських реалій. По-перше, держава стимулює появу нових препаратів на ринку та їх реєстрацію. По-друге, існує дієве ціноутворення: як на генеричні препарати, так і на оригінальні. По-третє, відпуск ліків в аптеці проходить тільки за рецептом, але вартість 90% рецептурних препаратів повністю або частково компенсується державою (реімбурсація)", - коментує він.

При цьому реклама ліків у Великій Британії жорстко регулюється.

"Прості ліки можна купувати без рецепта, і вони продаються поза аптеками. Дуже цікавий момент: хоча ліки відпускаються за рецептом безкоштовно, виписка рецепта коштує фіксовану суму", - уточнює Дмитро Подтуркін.

Фото: "Потрібно обмежувати, а ще краще - взагалі заборонити рекламу ліків у ЗМІ" - Дмитро Подтуркін (pixabay.com)

Що ж робити, щоб ситуація в Україні змінилася? За словами експерта, в першу чергу потрібно приймати стандарти роботи провізора з обслуговування пацієнта.

"Крім того, потрібно приймати і контролювати правила добросовісної промоції ліків, обмежувати, а ще краще - взагалі заборонити рекламу ліків у ЗМІ. Треба також впроваджувати правильний "маршрут пацієнта" - від лікаря та його призначення в аптеку через рецептурний відпуск та реальне впровадження програми реімбурсації. А той 1 млрд, який дають цього і наступного року на "Доступні ліки" - це "крапля в морі". Адже загальний обсяг аптечного ринку ліків за 2017 рік перевищив 72 млрд грн", - констатує він.

Раніше експерт пояснив, як на ринок України потрапляють ліки "без корисні", не мають доведеної ефективності.

Також у Кабінеті Міністрів оприлюднили статистику про те, скільки українців встигло скористатися програмою "Доступні ліки".

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