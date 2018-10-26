"Купуємо те, що нав'язує реклама": разючі відмінності ринку ліків України та Британії

Вартість 90% рецептурних препаратів у Великобританії повністю або частково компенсується державою, а реклама ліків жорстко контролюється, нагадує Дмитро Подтуркін
Багатьох українців часто дивує те, як влаштований аптечний ринок у Великій Британії. Зокрема, наші співвітчизники щиро дивуються, коли дізнаються, що там без рецепту лікаря можна купити лише кілька ліків: парацетамол, ібупрофен і пару інших "простих" засобів.
Крім того, британці не звикли займатися самолікуванням: вкрай рідко середньостатистичний житель Великобританії зберігає у себе вдома безліч ліків "про всяк випадок". Також у місцевих жителів нерідко викликає подив те, як часто українці "призначають" собі препарати самостійно.
У той же час в Україні без рецептів продається величезна кількість ліків. У тому числі - багато антибіотики та інші препарати, які в європейських країнах, як правило, призначають виключно лікарі. Це формує звичку українців лікуватися самим і рідко ходити до лікарів. Багато препаратів українці нерідко "призначають" собі самі після перегляду реклами, а не ознайомившись з рекомендаціями до застосування.
Чому між системою продажу препаратів в Україні та Великій Британії така велика різниця? Що стоїть за такою чітко регульованою системою в Британії і як влаштований аптечний ринок у нас – для РБК-Україна пояснює Дмитро Подтуркін, засновник Українського медичного експертного співтовариства.
"Якщо коротко описати ситуацію на українському фармринку, то це просто бардак! Якщо до якості ліків претензій немає, то від процесу формування та управління фармринку держава взагалі самоусунулася А це архіважливе завдання, адже ринок ліків - це не ринок споживчих товарів. Купівля ліків - це найважливіший елемент лікування", - вважає експерт.
При цьому в Україні держава не управляє (ні заборонними, ні протекціоністськими заходами) ні асортиментом препаратів – їх реєстрацією, ні ціноутворенням, ні системою відпуску, промоцією або рекламою ліків.
Фото Відпуск більшості ліків в аптеках Великої Британії проходить тільки за рецептом (pixabay.com)
"Наприклад, торгових назв на одні діючі речовини зареєстровано кілька десятків, а більше 20% молекул з Британських протоколів у нас взагалі не зареєстровані. У результаті виходить, що структура споживання ліків навіть приблизно не відповідає структурі захворюваності: ми не купуємо те, що нам треба для лікування, а те, що нам нав'язує реклама, промоція через лікаря чи провізора в аптеці", - уточнює Дмитро Подтуркін.
Чому різниця в тому, як працює фармацевтичний ринок в Україні та Великій Британії, так разюче помітна? За словами Подтуркіна, основна різниця полягає в тому, що в Україні ліки купуються за рахунок коштів пацієнтів, а у Великій Британії - за рахунок держави.
"У Великій Британії правила роботи на фармринку докорінно відрізняються від українських реалій. По-перше, держава стимулює появу нових препаратів на ринку та їх реєстрацію. По-друге, існує дієве ціноутворення: як на генеричні препарати, так і на оригінальні. По-третє, відпуск ліків в аптеці проходить тільки за рецептом, але вартість 90% рецептурних препаратів повністю або частково компенсується державою (реімбурсація)", - коментує він.
При цьому реклама ліків у Великій Британії жорстко регулюється.
"Прості ліки можна купувати без рецепта, і вони продаються поза аптеками. Дуже цікавий момент: хоча ліки відпускаються за рецептом безкоштовно, виписка рецепта коштує фіксовану суму", - уточнює Дмитро Подтуркін.
Фото: "Потрібно обмежувати, а ще краще - взагалі заборонити рекламу ліків у ЗМІ" - Дмитро Подтуркін (pixabay.com)
Що ж робити, щоб ситуація в Україні змінилася? За словами експерта, в першу чергу потрібно приймати стандарти роботи провізора з обслуговування пацієнта.
"Крім того, потрібно приймати і контролювати правила добросовісної промоції ліків, обмежувати, а ще краще - взагалі заборонити рекламу ліків у ЗМІ. Треба також впроваджувати правильний "маршрут пацієнта" - від лікаря та його призначення в аптеку через рецептурний відпуск та реальне впровадження програми реімбурсації. А той 1 млрд, який дають цього і наступного року на "Доступні ліки" - це "крапля в морі". Адже загальний обсяг аптечного ринку ліків за 2017 рік перевищив 72 млрд грн", - констатує він.
Раніше експерт пояснив, як на ринок України потрапляють ліки "без корисні", не мають доведеної ефективності.
Також у Кабінеті Міністрів оприлюднили статистику про те, скільки українців встигло скористатися програмою "Доступні ліки".
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