"Покупаем то, что навязывает реклама": поразительные отличия рынка лекарств Украины и Великобритании

Фото: Аптеки и рынок лекарств (УНИАН)

Стоимость 90% рецептурных препаратов в Великобритании полностью или частично компенсируется государством, а реклама лекарств жестко контролируется, напоминает Дмитрий Подтуркин

Многих украинцев нередко удивляет то, как устроен аптечный рынок в Великобритании. В частности, наши соотечественники искренне удивляются, когда узнают, что там без рецепта врача можно купить лишь несколько лекарств: парацетамол, ибупрофен и пару других "простых" средств.

Кроме того, британцы не привыкли заниматься самолечением: крайне редко среднестатистический житель Великобритании хранит у себя дома множество лекарств "на всякий случай". Также у местных жителей нередко вызывает недоумение то, как часто украинцы "назначают" себе препараты самостоятельно.

В то же время в Украине без рецептов продается огромное количество лекарств. В том числе - многие антибиотики и другие препараты, которые в европейских странах, как правило, назначают исключительно врачи. Это формирует привычку украинцев лечиться самим и редко ходить к врачам. Многие препараты украинцы нередко “назначают” себе сами после просмотра рекламы, а не ознакомившись с рекомендациями к применению.

Почему между системой продажи препаратов в Украине и Великобритании такая большая разница? Что стоит за такой четко регулируемой системой в Британии и как устроен аптечный рынок у нас – для РБК-Украина объясняет Дмитрий Подтуркин, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

"Мы покупаем не то, что надо для лечения, а то, что навязывает реклама, промоция через врача или провизор в аптеке"

"Если кратко описать ситуацию на украинском фармрынке, то это просто бардак! Если к качеству лекарств претензий нет, то от процесса формирования и управления фармрынком государство вообще самоустранилось. А это архиважная задача, ведь рынок лекарств - это не рынок потребительских товаров. Покупка лекарств - это важнейший элемент лечения", - считает эксперт.

При этом в Украине государство не управляет (ни запретительными, ни протекционистскими мерами) ни ассортиментом препаратов – их регистрацией, ни ценообразованием, ни системой отпуска, промоцией или рекламой лекарств.

Фото: Отпуск большинства лекарств в аптеках Великобритании проходит только по рецепту (pixabay.com)

"Например, торговых названий на одни действующие вещества зарегистрировано несколько десятков, а более 20% молекул из Британских протоколов у нас вообще не зарегистрированы. В результате получается, что структура потребления лекарств даже приблизительно не соответствует структуре заболеваемости: мы покупаем не то, что нам надо для лечения, а то, что нам навязывает реклама, промоция через врача или провизор в аптеке", - уточняет Дмитрий Подтуркин.

В Украине лекарства покупаются за счет средств пациентов, а в Великобритании - за счет государства

Почему разница в том, как работает фармацевтический рынок в Украине и Великобритании, так разительно заметна? По словам Подтуркина, основная разница состоит в том, что в Украине лекарства покупаются за счет средств пациентов, а в Великобритании - за счет государства.

"В Великобритании правила работы на фармрынке коренным образом отличаются от украинских реалий. Во-первых, государство стимулирует появление новых препаратов на рынке и их регистрацию. Во-вторых, существует действенное ценообразование: как на генерические препараты, так и на оригинальные. В-третьих, отпуск лекарств в аптеке проходит только по рецепту, но стоимость 90% рецептурных препаратов полностью или частично компенсируется государством (реимбурсация)", - комментирует он.

При этом реклама лекарств в Великобритании жестко регулируется.

"Простые лекарства можно покупать без рецепта, и они продаются вне аптек. Очень интересный момент: хотя лекарства отпускаются по рецепту бесплатно, выписка рецепта стоит фиксированную сумму", - уточняет Дмитрий Подтуркин.

Фото: “Нужно ограничивать, а еще лучше - вообще запретить рекламу лекарств в СМИ” - Дмитрий Подтуркин (pixabay.com)

Что же делать, чтобы ситуация в Украине изменилась? По словам эксперта, в первую очередь нужно принимать стандарты работы провизора по обслуживанию пациента.

"Кроме того, нужно принимать и контролировать правила добросовестной промоции лекарств, ограничивать, а еще лучше - вообще запретить рекламу лекарств в СМИ. Надо также внедрять правильный "маршрут пациента" - от врача и его назначения в аптеку через рецептурный отпуск и реальное внедрение программы реимбурсации. А тот 1 млрд, который дают в этом и следующем году на "Доступные лекарства" - это "капля в море". Ведь общий объем аптечного рынка лекарств за 2017 год превысил 72 млрд грн", - констатирует он.

Ранее эксперт объяснил, как на рынок Украины попадают "бесполезные" лекарства, не имеющие доказанной эффективности.

Также в Кабинете Министров обнародовали статистику о том, сколько украинцев успело воспользоваться программой "Доступные лекарства".

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