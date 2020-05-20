Не купуйте ці продукти в супермаркеті: вони дуже небезпечні

Фахівці назвали небезпечні продукти, які краще не купувати в супермаркеті. Купуючи цю їжу, ви ризикуєте підірвати здоров'я. Справа в тому, що багато магазинів придумують різні хитрощі, щоб будь-якою ціною продати залежаний товар на складі.

Ковбасні і сирні нарізки

Ви ніколи не можете бути впевнені в терміні придатності ковбасних і сирних виробів, які нарізали в упаковку. Щоб не попастися на гачок і не ризикувати своїм здоров'ям, не купуйте ці вироби у вакуумній упаковці. Продавці можуть туди поставити будь-яку дату виробництва.

Чорні оливки в банках

Експерти повідомляють, що чорні оливки в банках - це пофарбовані зелені. Але мінус в тому, що їх фарбують за допомогою небезпечного глюконату заліза. Якщо це речовина постійно потрапляє в організм - можуть бути проблеми зі здоров'ям.

Горіхи

Не купуйте горіхи в неперевірених місцях. Так, горіхи мають довгий термін зберігання, але якщо він закінчився, в них утворюється небезпечний фермент, який зашкодить організму. У торгових точках ніхто не перевіряє термін придатності горіхів, думаючи, що вони можуть зберігатися дуже довго.

Готові салати

У їх складі запросто може виявитися протухнувший майонез або інші прострочені інгредієнти.

Курка гриль

Часто готують курку з несвіжого м'яса, яке не продали. Його просто вимочують в маринаді протягом декількох днів.

Як ми раніше писали, які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі.