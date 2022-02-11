Від покупки якої кухонної техніки краще відмовитися: буде припадати пилом

Кухонна техніка допомагає господиням швидко приготувати їжу. Вибір техніки великий, але після покупки вона може просто стояти на полиці. Перед купівлею варто зрозуміти, чи потрібен вам той прилад.

Від якої кухонної техніки можна легко обійтися - читайте нижче.

Хлібопічка

Часто перед купівлею цією техніки люди думають, що будуть щодня пекти смачний хліб. Однак з часом інтерес до цього процесу пропадає і цей прилад просто займає місце.

Зазначимо, що хлібопічка буде корисна тим, хто надає перевагу хлібу за особливими рецептами.

Хлібопічка (freepik)

Рисоварка

Цей прилад чудово допоможе любителям азіатської кухні, де рис є одним з основних продуктів.

Однак, рисоварка має вузьку область застосування. Тому, якщо рис в сім'ї їдять не часто, то краще відмовитись від цього приладу.

Рисоварка (freepik)

Млинниця

Багато хто думає, що цей прилад допоможе, аби млинці виходили тонкими й смачними. Але в реальності для цього доведеться добре потренуватися.

До того ж млинці можуть виходити товстими й схожими на панкейки або оладки. Тому перед покупкою варто вивчити відгуки.

Яйцеварка

Процес варіння яєць з цим приладом може навіть ускладнитися. Зокрема, яйця перед варінням потрібно проколоти, щоб вони не лопнули. Також виробники рекомендують підбирати їх одного розміру, щоб не вийшло недоварених.

Перевагу приладу оцінять ті, кому важливо варити яйця строго певну кількість хвилин.

Тостер

Багато хто знає, що зазвичай тостер активно використовується перші пару місяців, а потім він відправляється припадати пилом на полицю.

Експерти кажуть, що для рідкісного підсмажування хліба кращим вибором може стати бутербродниця, в якій можна зробити й прості тости.

Тостер (freepik)

Соковижималка

Купуючи цей прилад, ми сподіваємося, що будемо щодня пити свіжі соки, які явно корисніші за магазинні.

Щоразу, коли хочеться приготувати сік, її потрібно діставати з шафи. Для звичайної склянки соку потрібно приблизно 3-4 яблука, які потрібно почистити від шкірки. Після соковижималку обов'язково потрібно розібрати і помити, і так щоразу.