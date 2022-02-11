От покупки какой кухонной техники лучше отказаться: будет пылиться

Кухонная техника помогает хозяйкам быстро приготовить еду. Выбор техники большой, но после покупки она может просто стоять на полке. Перед покупкой стоит понять, нужен ли вам тот прибор.

От какой кухонной техники можно легко обойтись - читайте ниже.

Хлебопечка

Часто перед покупкой этой техники люди думают, что будут ежедневно печь вкусный хлеб. Однако со временем интерес к этому процессу пропадает и этот прибор просто занимает место.

Отметим, что хлебопечка будет полезна тем, кто предпочитает хлеб по особым рецептам.

Хлебопечка (freepik)

Рисоварка

Этот прибор прекрасно поможет любителям азиатской кухни, где рис является одним из основных продуктов.

Однако, рисоварка имеет узкую область применения. Поэтому, если рис в семье едят не часто, то лучше отказаться от этого прибора.

Рисоварка (freepik)

Блинница

Многие думают, что этот прибор поможет, чтобы блины получались тонкими и вкусными. Но в реальности для этого придется хорошо потренироваться.

К тому же блины могут получаться толстыми и похожими на панкейки или оладьи. Поэтому перед покупкой стоит изучить отзывы.

Яйцеварка

Процесс варки яиц с этим прибором может даже осложниться. В частности, яйца перед варкой нужно проколоть, чтобы они не лопнули. Также производители рекомендуют подбирать их одного размера, чтобы не получилось недоваренных.

Преимущество прибора оценят те, кому важно варить яйца строго определенное количество минут.

Тостер

Многие знают, что обычно тостер активно используется первые пару месяцев, а потом он отправляется пылиться на полку.

Эксперты говорят, что для редкого поджаривания хлеба лучшим выбором может стать бутербродница, в которой можно сделать и простые тосты.

Тостер (freepik)

Соковыжималка

Покупая этот прибор, мы надеемся, что будем ежедневно пить свежие соки, которые явно полезнее магазинных.

Каждый раз, когда хочется приготовить сок, ее нужно доставать из шкафа. Для обычного стакана сока нужно примерно 3-4 яблока, которые нужно почистить от кожуры. После соковыжималку обязательно нужно разобрать и помыть, и так каждый раз.