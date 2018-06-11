Підлога залита кров'ю: з'явилися подробиці про вибух в клубі у Сумах

Інцидент стався вранці в неділю, 10 червня

Місцеві жителі не здивовані тим, що сталося в клубі "Луна" в Сумах. Про це повідомляє ТСН.

Вранці в неділю, 10 червня, один з відвідувачів клубу підірвав гранату, в результаті чого постраждало дев'ять осіб. За словами місцевих жителів, клуб має погану славу, тут постійно когось б'ють.

"Постійно ці розбірки, вічно йдеш на роботу – ну, це жахливо. Цей заклад треба закрити", – розповіла місцева мешканка Зінаїда Торба.

Виявилося, що чоловік, який підірвав гранату, вже приходив в нічний клуб, проте його не пустили охоронці, тому що той був п'яний. Після цього зловмисник повернувся в клуб в балаклаві та з гранатою. Його затримали в сусідньому дворі.

На підлозі, залитій кров'ю, вибухотехніки знайшли чеку від гранати РГД-5, а на виході – кільце, яке нападник викинув, коли тікав.

"Встановлено та затримано особу, попередньо, использовавшее гранату РГД-5 в приміщенні на другому поверсі закладу. Працівникам поліції, його затримували, він погрожував ножем, який був у нього в руках", – розповів керівник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

У поліції зазначили, що підозрюваний – 28-річний житель Сум, який імовірно входить в місцеву злочинну організацію. Він відмовляється давати свідчення.

Підозрюваних знаходиться в поліцейській ділянці. Йому інкримінують замах на вбивство, опір працівникам поліції, хуліганство, незаконне поводження з боєприпасами. Прокуратура вже оголосила йому підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід.

Раніше було опубліковано відео вибуху в нічному клубі у Сумах.

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