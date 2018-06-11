Пол залит кровью: появились детали о взрыве в клубе в Сумах

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июня

Местные жители не удивлены тому, что произошло в клубе "Луна" в Сумах. Об этом сообщает ТСН.

Утром в воскресенье, 10 июня, один из посетителей клуба взорвал гранату, в результате чего пострадало девять человек. По словам местных жителей, клуб имеет дурную славу, здесь постоянно кого-то бьют.

"Постоянно эти разборки, вечно идешь на работу – ну, это ужасно. Это заведение надо закрыть", – рассказала местная жительница Зинаида Торба.

Оказалось, что мужчина, который взорвал гранату, уже приходил в ночной клуб, однако его не пустили охранники, потому что тот был пьян. После этого злоумышленник вернулся в клуб в балаклаве и с гранатой. Его задержали в соседнем дворе.

На полу, залитом кровью, взрывотехники нашли чеку от гранаты РГД-5, а на выходе – кольцо, которое нападающий выбросил, когда убегал.

"Установлено и задержано лицо, предварительно, использовавшее гранату РГД-5 в помещении на втором этаже заведения. Работникам полиции, его задерживали, он угрожал ножом, который был у него в руках", – рассказал руководитель Сумского отдела полиции Павел Карабута.

В полиции отметили, что подозреваемый – 28-летний житель Сум, который предположительно входит в местную преступную организацию. Давать показания он отказывается.

Подозреваемых находится в полицейском участке. Ему инкриминируют покушение на убийство, сопротивление работникам полиции, хулиганство, незаконное обращение с боеприпасами. Прокуратура уже объявила ему подозрение. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее было опубликовано видео взрыва в ночном клубе в Сумах.

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