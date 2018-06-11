Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пол залит кровью: появились детали о взрыве в клубе в Сумах

STYLERLIFE        11.06.2018 - 09:30
Фото: Место взрыва (su.npu.gov.ua)
Фото: Место взрыва (su.npu.gov.ua)

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июня

Местные жители не удивлены тому, что произошло в клубе "Луна" в Сумах. Об этом сообщает ТСН.

Утром в воскресенье, 10 июня, один из посетителей клуба взорвал гранату, в результате чего пострадало девять человек. По словам местных жителей, клуб имеет дурную славу, здесь постоянно кого-то бьют.

"Постоянно эти разборки, вечно идешь на работу – ну, это ужасно. Это заведение надо закрыть", – рассказала местная жительница Зинаида Торба.

Оказалось, что мужчина, который взорвал гранату, уже приходил в ночной клуб, однако его не пустили охранники, потому что тот был пьян. После этого злоумышленник вернулся в клуб в балаклаве и с гранатой. Его задержали в соседнем дворе.

На полу, залитом кровью, взрывотехники нашли чеку от гранаты РГД-5, а на выходе – кольцо, которое нападающий выбросил, когда убегал.

"Установлено и задержано лицо, предварительно, использовавшее гранату РГД-5 в помещении на втором этаже заведения. Работникам полиции, его задерживали, он угрожал ножом, который был у него в руках", – рассказал руководитель Сумского отдела полиции Павел Карабута.

В полиции отметили, что подозреваемый – 28-летний житель Сум, который предположительно входит в местную преступную организацию. Давать показания он отказывается.

Подозреваемых находится в полицейском участке. Ему инкриминируют покушение на убийство, сопротивление работникам полиции, хулиганство, незаконное обращение с боеприпасами. Прокуратура уже объявила ему подозрение. Суд должен избрать ему меру пресечения.

Ранее было опубликовано видео взрыва в ночном клубе в Сумах

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции

"Пытались сделать сувенир": стали известны подробности взрыва в поселке Луганской области (фото) В жилом доме в Киеве прогремел взрыв: есть пострадавшие
Теги: взрыв, клуб
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь