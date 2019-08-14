Повний місяць у серпні: астролог попередила про бурю

Повний місяць у серпні (Колаж РБК-Україна)

Повний місяць у серпні стане самим напруженим і агресивним за весь 2019 рік

Повний місяць у серпні настане вже в ніч з четверга на п'ятницю, з 15 на 16 серпня і відомий астропсихолог Валентина Виттрок попередила, що цей період буде дуже напруженим і навіть небезпечний. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Факти".

Вона зазначила, що 14 серпня Місяць увійде в знак Водолія, у якого репутація бунтівного знака. Також ускладнить ситуацію ретроградний Уран в знаку Тільця.

"Нашою реакцією на таку небесну конфігурацію можуть стати вибухи емоцій, що виникають на рівному місці, погане самопочуття, спазми судин і внутрішніх органів, безсоння. Особливий момент – проблеми з логікою, коли з елементарних умов "завдання" люди будуть робити не зовсім адекватні висновки. Результатом такого процесу може стати катастрофічне нерозуміння, яке буде виникати між людьми: здавалося б, ми говоримо все правильно, але співрозмовник сприймає наші слова по-іншому. Спілкуватися в таких умовах буде складно", - попередила Виттрок.

Також вона додала, що повний місяць відбудеться 15 серпня в 22 градусі Водолія в 12:31 за Гринвічем (в 15:31 за київським часом). Ускладнити ситуацію може і інший аспект.

"Ще один момент, який може ускладнити повний місяць, — це так звана спалена Венера. Вже близько місяця Сонце і Венера перебувають в одному градусі. Зазвичай таке їхнє положення на небі дає підвищену стомлюваність, проблеми гормонального і любовно-сімейного характеру. Якщо ви помітили щось подібне у своєму житті, поставтеся до ситуації з розумінням: ця "пожежа" відбувається за планом", - додала астропсихолог.

Крім того, вона зазначила, що люди в цей період будуть дуже запальними і навіть агресивними.

"Ми будемо схильні до перебільшень, будь-яке слово, сказане нам іншими людьми, буде здаватися образою, на яке тут же треба відповісти, причому часто насильницьким способом. Якщо помітили за собою таку схильність, зменшіть оберти, а ще краще — взагалі відійти в сторону. Швидше за все, ніхто не хотів вас образити, а трапилося — не більш ніж спровокована протистоянням Місяця і Марса гра уяви. Торкнеться все вищесказане і спалахів безпідставних ревнощів, які можуть призвести до марних сварок, про яких згодом доведеться пошкодувати. І ще один важливий момент: у цей час потрібно акуратніше поводитися з грошима. Намагайтеся економити, а до покупок ставитися критично, щоб після повного місяця з жахом не усвідомити, що гроші були викинуті на вітер", - резюмувала Виттрок.

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