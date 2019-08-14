Полнолуние в августе: астролог предупредила о надвигающейся буре

Полнолуние в августе (Коллаж РБК-Украина)

Полнолуние в августе станет самым напряженным и агрессивным за весь 2019 год

Полнолуние в августе наступит уже в ночь с четверга на пятницу, с 15 на 16 августа и известный астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что этот период станет очень напряженным и даже опасном. Об этом она рассказала в интервью для издания "Факты".

Она отметила, что 14 августа Луна войдет в знак Водолея, у которого репутация мятежного знака. Также ситуацию осложнит ретроградный Уран в знаке Тельца.

"Нашей реакцией на такую небесную конфигурацию могут стать взрывы эмоций, возникающие на ровном месте, плохое самочувствие, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница. Особый момент – проблемы с логикой, когда из элементарных условий "задачи" люди будут делать не совсем адекватные выводы. Результатом такого процесса может стать катастрофическое непонимание, которое будет возникать между людьми: казалось бы, мы говорим все правильно, но собеседник воспринимает наши слова по-другому. Общаться в таких условиях будет сложно", - предупредила Виттрок.

Также она добавила, что полнолуние произойдет 15 августа в 22 градусе Водолея в 12:31 по Гринвичу (в 15:31 по киевскому времени). Осложнить ситуацию также может и другой аспект.

"Еще один момент, который может осложнить нынешнее полнолуние, — это так называемая сожженная Венера. Уже около месяца Солнце и Венера находятся в одном градусе. Обычно такое их положение на небе дает повышенную утомляемость, проблемы гормонального и любовно-семейного характера. Если вы заметили что-то подобное в своей жизни, отнеситесь к ситуации с пониманием: этот "пожар" происходит по плану", - добавила астропсихолог.

Кроме того, она отметила, что люди в этот период будут очень вспыльчивыми и даже агрессивными.

"Мы будем склонны к преувеличениям, любое слово, сказанное нам другими людьми, будет казаться оскорблением, на которое тут же надо ответить, причем зачастую насильственным способом. Если заметите за собой такую склонность, сбавьте обороты, а еще лучше — вообще отойдите в сторону. Скорее всего, никто не хотел вас обидеть, а случившееся — не более чем спровоцированная противостоянием Луны и Марса игра воображения. Коснется все вышесказанное и вспышек безосновательной ревности, которая может привести к напрасным ссорам, о которых впоследствии придется пожалеть. И еще один важный момент: в это время нужно аккуратнее обращаться с деньгами. Старайтесь экономить, а к покупкам относиться критически, чтобы по прошествии полнолуния с ужасом не осознать, что деньги были выброшены на ветер", - резюмировала Виттрок.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог рассказал, кому скоро сказочно повезет.

А также рассказывали о том, что астролог назвал главных счастливчиков сентября.