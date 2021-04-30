Був повний шок: дочка Полякової зізналася, скільки заробляє в Instagram

Старша дочка української співачки Олі Полякової Маша вже кілька років активно веде свій блог в Instagram. На даний момент у 16-річної блогерки 173 підписників і їх число продовжує зростати. Такі цифри дозволяють їй заробляти на рекламі в своєму акаунті, що дівчина успішно і робить.

В програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Маша розповіла, що перші пропозиції про співпрацю почала отримувати близько двох років тому.

На той момент кількість підписників була вже більше ста тисяч. Дочка співачки зізналася, що перше повідомлення стало для неї справжнім потрясінням.

"Я відпочивала на Балі з мамою, якщо я не помиляюся. І мені перший раз написали, мовляв, що хочуть зробити у мене рекламу. Для мене це був повний шок, я відразу ж побігла до мами з питанням " Що ж робити?". Тоді ми попросили за рекламний пост близько 2800, на що отримали відмову. Потім вже я сама зрозуміла, що необхідно знизити ціни. Зараз вже все класно", - поділилася дівчина.

У свій час інформація з розцінками Марії була розміщена прямо в блозі - так, рекламне stories у неї коштувало 600 гривень, тоді як пост – 1600 гривень.

На даний момент вона видалила інформацію із зазначенням цін, яка була в шапці профілю. Можливо, вся справа в тому, що зі збільшенням кількості підписників зростає і прайс за рекламу в блозі зоряної дочки.

Маша Полякова розповіла про свої заробітки в Instagram (відео: Youtube)

Сама Плякова-молодша підтримує інтерес фоловерів - регулярно публікує нові фото і спілкується з шанувальниками.

Маша Полякова любить влаштовувати фотосети в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)