Был полный шок: дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает в Instagram

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша уже несколько лет активно ведет свой блог в Instagram. На данный момент у 16-летней блогерши 173 подписчика и их число продолжает расти. Такие цифры позволяют ей зарабатывать на рекламе в своем аккаунте, что девушка успешно и делает.

В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Маша рассказала, что первые предложения о сотрудничестве начала получать около двух лет назад.

На тот момент количество подписчиков было уже больше ста тысяч. Дочь певицы призналась, что первое сообщение стало для нее настоящим потрясением.

"Я отдыхала на Бали с мамой, если я не ошибаюсь. И мне первый раз написали, мол, что хотят сделать у меня рекламу. Для меня это был полный шок, я сразу же побежала к маме с вопросом "Что же делать?". Тогда мы попросили за рекламный пост около 2800, на что получили отказ. Потом уже я сама поняла, что необходимо снизить цены. Сейчас уже все классно", – поделилась девушка.

Одно время информация с расценками Марии была размещена прямо в блоге - так, рекламное stories у нее стоило 600 гривен, тогда как пост – 1600 гривен.

На данный момент она удалила информацию с указанием цен, которая была в шапке профиля. Возможно, все дело в том, что с увеличением количества подписчиков растет и прайс за рекламу в блоге звездной дочери.

Маша Полякова рассказала о своих заработках в Instagram (видео: Youtube)

Сама Плякова-младшая поддерживает интерес фолловеров - регулярно публикует новые фото и общается с поклонниками.

Маша Полякова любит устраивать фотосеты в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)