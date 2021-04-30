Був повний шок: дочка Полякової зізналася, скільки заробляє в Instagram

На той момент кількість підписників була вже більше ста тисяч. Дочка співачки зізналася, що перше повідомлення стало для неї справжнім потрясінням.

"Я відпочивала на Балі з мамою, якщо я не помиляюся. І мені перший раз написали, мовляв, що хочуть зробити у мене рекламу. Для мене це був повний шок, я відразу ж побігла до мами з питанням " Що ж робити?". Тоді ми попросили за рекламний пост близько 2800, на що отримали відмову. Потім вже я сама зрозуміла, що необхідно знизити ціни. Зараз вже все класно", - поділилася дівчина.

У свій час інформація з розцінками Марії була розміщена прямо в блозі - так, рекламне stories у неї коштувало 600 гривень, тоді як пост – 1600 гривень.

На даний момент вона видалила інформацію із зазначенням цін, яка була в шапці профілю. Можливо, вся справа в тому, що зі збільшенням кількості підписників зростає і прайс за рекламу в блозі зоряної дочки.

Маша Полякова розповіла про свої заробітки в Instagram (відео: Youtube)

Сама Плякова-молодша підтримує інтерес фоловерів - регулярно публікує нові фото і спілкується з шанувальниками.

Маша Полякова любить влаштовувати фотосети в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)