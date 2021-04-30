Был полный шок: дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает в Instagram

На тот момент количество подписчиков было уже больше ста тысяч. Дочь певицы призналась, что первое сообщение стало для нее настоящим потрясением.

"Я отдыхала на Бали с мамой, если я не ошибаюсь. И мне первый раз написали, мол, что хотят сделать у меня рекламу. Для меня это был полный шок, я сразу же побежала к маме с вопросом "Что же делать?". Тогда мы попросили за рекламный пост около 2800, на что получили отказ. Потом уже я сама поняла, что необходимо снизить цены. Сейчас уже все классно", – поделилась девушка.

Одно время информация с расценками Марии была размещена прямо в блоге - так, рекламное stories у нее стоило 600 гривен, тогда как пост – 1600 гривен.

На данный момент она удалила информацию с указанием цен, которая была в шапке профиля. Возможно, все дело в том, что с увеличением количества подписчиков растет и прайс за рекламу в блоге звездной дочери.

Маша Полякова рассказала о своих заработках в Instagram (видео: Youtube)

Сама Плякова-младшая поддерживает интерес фолловеров - регулярно публикует новые фото и общается с поклонниками.

Маша Полякова любит устраивать фотосеты в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)