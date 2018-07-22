"Поклав голову на парту": під Львовом бійцеві відбили селезінку за порушення дисципліни

Фото: військова прокуратура (УНІАН)

Винуватцеві загрожує серйозне покарання

Одному з бійців-контрактників у Львівській області старшина відбив селезінку за те, що той поклав голову на парту. Про це повідомив військовослужбовець Микола Закордонець, передає Zaxid.net.

"Солдат В'ячеслав Явний поклав голову на парту під час занять. Це спровокувало напад старшини Сергія Ліпяніна, який в цей момент увійшов у приміщення", - підкреслив він.

Після інциденту військовослужбовця доставили в медичний заклад, де медикам довелося видалити бійцеві пошкоджену селезінку. Більш того, це вже не перший подібний випадок з боку старшини.

"Старшина Ліпянін вже не перший раз веде себе агресивно під час спілкування з солдатом Явним. До цього обходилося звичайним штовханням. Він систематично перевищує службові повноваження, відчуваючи безкарність через родинних зв'язків з начальником штабу військово частині Романом Глудиком", - сказав Закордонець.

У той же час у поліції уточнили, що за подібні дії старшині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, військова прокуратура виявила факт приховування командуванням однієї з військових частин Черкаської області побиття солдата. В результаті отриманих тілесних ушкоджень солдату знадобилася операція з видалення селезінки. Відомо, що побив солдата військовослужбовець строкової служби ще 31 травня 2018 року, проте інцидент замовчувався до 6 червня.

Чим небезпечні смартфони і як уберегтися від їх впливу (video.rbc.ua)