"Положил голову на парту": под Львовом бойцу отбили селезенку за нарушение дисциплины

Фото: военная прокуратура (УНИАН)

Виновнику грозит серьезное наказание

Одному из бойцов-контрактников во Львовской области старшина отбил селезенку за то, что тот положил голову на парту. Об этом сообщил военнослужащий Николай Закордонец, передает Zaxid.net.

"Солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятий. Это спровоцировало нападение старшины Сергея Липянина, который в этот момент вошел в помещение", - подчеркнул он.

После инцидента военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где медикам пришлось удалить бойцу поврежденную селезенку. Более того, это уже не первый подобный случай со стороны старшины.

"Старшина Липянин уже не первый раз ведет себя агрессивно во время общения с солдатом Явным. До этого обходилось обычным толканием. Он систематически превышает служебные полномочия, чувствуя безнаказанность из-за родственных связей с начальником штаба военно части Романом Глудиком", - сказал Закордонец.

В то же время в полиции уточнили, что за подобные действия старшине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, военная прокуратура выявила факт сокрытия командованием одной из воинских частей Черкасской области избиения солдата. В результате полученных телесных повреждений солдату понадобилась операция по удалению селезенки. Известно, что солдата избил военнослужащий срочной службы еще 31 мая 2018 года, однако инцидент замалчивался до 6 июня.

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