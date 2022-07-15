Покладіть "лаврушку" у пральну машину на 30 хвилин і ваш одяг буде вам вдячний

Лавровий лист в пральній машині? Можна подумати, що це якась нісенітниця. Але перед тим, як робити висновки, варто спробувати.
Про незвичний експеримент з "лаврушкою" для прання пише SantePlus.
Більшість одягу втрачає свій колір під час прання або через зношування, або через сумнівну якість. І це проблема, коли нова кофтина після 2-3 прання виглядає так, ніби її носило не одне покоління.
Старий бабусин трюк радить використовувати лавровий лист для ще більш яскравого та довготривалого кольору.
Покладіть 10 лаврових листків і 4 столові ложки харчової соди в невеликий мішечок, який потрібно щільно закрити. Додайте його в пральну машину перед початком циклу прання. Одяг слід прати при температурі не менше 30 градусів.
Результат буде приголомшливий: кольори одягу стануть більш яскраві та блискучі.
Ще один спосіб з лавровим листом
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