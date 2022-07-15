RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покладіть "лаврушку" у пральну машину на 30 хвилин і ваш одяг буде вам вдячний

Колаж РБК-Україна: Навіщо в пральній машині лавровий лист
Автор: Світлана Мащенко

Лавровий лист в пральній машині? Можна подумати, що це якась нісенітниця. Але перед тим, як робити висновки, варто спробувати.

Про незвичний експеримент з "лаврушкою" для прання пише SantePlus.

Що станеться, якщо додати в пральну машину лавровий лист?

Більшість одягу втрачає свій колір під час прання або через зношування, або через сумнівну якість. І це проблема, коли нова кофтина після 2-3 прання виглядає так, ніби її носило не одне покоління.

Старий бабусин трюк радить використовувати лавровий лист для ще більш яскравого та довготривалого кольору.

Як використовувати лавровий лист правильно?

Покладіть 10 лаврових листків і 4 столові ложки харчової соди в невеликий мішечок, який потрібно щільно закрити. Додайте його в пральну машину перед початком циклу прання. Одяг слід прати при температурі не менше 30 градусів.

Результат буде приголомшливий: кольори одягу стануть більш яскраві та блискучі.

Ще один спосіб з лавровим листом

  • Приготуйте великий таз, в який ви будете складати білизну.
  • Закип'ятіть в каструлі 10 лаврових листків й 4 столові ложки соди. Коли вода закипить, проваріть 20 хвилин. Потім вимкніть плиту і дайте рідині добре охолонути.
  • Налийте воду в таз. Залиште одяг у воді на весь день, потім виперіть його, як зазвичай.
  • Після цього ви будете вражені результатом.

Раніше ми писали, як допоможе губка, покладена в пральну машину.

Також ми писали, як економити на дорогих засобах для миття за допомогою чайних пакетиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
стирка