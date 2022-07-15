Покладіть "лаврушку" у пральну машину на 30 хвилин і ваш одяг буде вам вдячний

Що станеться, якщо додати в пральну машину лавровий лист?

Більшість одягу втрачає свій колір під час прання або через зношування, або через сумнівну якість. І це проблема, коли нова кофтина після 2-3 прання виглядає так, ніби її носило не одне покоління.

Старий бабусин трюк радить використовувати лавровий лист для ще більш яскравого та довготривалого кольору.

Як використовувати лавровий лист правильно?

Покладіть 10 лаврових листків і 4 столові ложки харчової соди в невеликий мішечок, який потрібно щільно закрити. Додайте його в пральну машину перед початком циклу прання. Одяг слід прати при температурі не менше 30 градусів.

Результат буде приголомшливий: кольори одягу стануть більш яскраві та блискучі.

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