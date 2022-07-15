Положите "лаврушку" в стиральную машину на 30 минут и ваша одежда будет вам благодарна

Что произойдет, если добавить в стиральную машину лавровый лист?

Большинство одежды теряет свой цвет во время стирки либо из-за износа, либо из-за сомнительного качества. И это проблема, когда новая кофточка после 2-3 стирки выглядит так, будто ее носило не одно поколение.

Старый бабушкин трюк советует использовать лавровый лист для еще более яркого и долговечного цвета.

Как использовать лавровый лист правильно?

Положите 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки пищевой соды в небольшой мешочек, который нужно плотно закрыть. Добавьте его в стиральную машину перед началом цикла стирки. Одежду следует стирать при температуре не менее 30 градусов.

Результат будет потрясающий: цвета одежды станут более яркие и блестящие.

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