UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Положите "лаврушку" в стиральную машину на 30 минут и ваша одежда будет вам благодарна

Коллаж РБК-Украина: Зачем в стиральной машине лавровый лист
Автор: Светлана Мащенко

Лавровый лист в стиральной машине? Можно подумать, что это какая-то чушь. Но перед тем, как делать выводы, стоит попробовать.

О необычном эксперименте с "лаврушкой" для стирки пишет SantePlus.

Что произойдет, если добавить в стиральную машину лавровый лист?

Большинство одежды теряет свой цвет во время стирки либо из-за износа, либо из-за сомнительного качества. И это проблема, когда новая кофточка после 2-3 стирки выглядит так, будто ее носило не одно поколение.

Старый бабушкин трюк советует использовать лавровый лист для еще более яркого и долговечного цвета.

Как использовать лавровый лист правильно?

Положите 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки пищевой соды в небольшой мешочек, который нужно плотно закрыть. Добавьте его в стиральную машину перед началом цикла стирки. Одежду следует стирать при температуре не менее 30 градусов.

Результат будет потрясающий: цвета одежды станут более яркие и блестящие.

Еще один способ с лавровым листом

  • Приготовьте большой таз, в который вы будете складывать белье.
  • Вскипятите в кастрюле 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки соды. Когда вода закипит, проварите 20 минут. Затем выключите плиту и дайте жидкости хорошо остыть.
  • Налейте воду в таз. Оставьте одежду в воде на весь день, затем постирайте ее, как обычно.
  • После этого вы будете поражены результатом.

Ранее мы писали, как поможет губка, положенная в стиральную машину.

Также мы писали, как экономить на дорогих средствах для мытья с помощью чайных пакетиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
стирка